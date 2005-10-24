معاون البرادعي به تهران مي آيد

به گزارش خبرنگار "مهر"، هايننون كه رياست گروه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي را نيز بر عهده دارد ، دو هفته پيش در در راس هياتي چهار نفره در تهران با مسوولان انرژي اتمي كشورمان به مذاكره پرداخت و گزارشي پيرامون سفرش به ايران ارائه داد و سفر خود را مثبت و همچنين دسترسي خود به تاسيسات را آسان توصيف كرد.



به گزارش خبرگزاري ها، هايننون در گزارش خود آورده است كه ايراني ها به وي اسناد بسيار قديمي را تحويل دادند و اجازه دادند تا آژانس با يك مقام نظامي ايراني مصاحبه كند.



حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز نتايج اين سفر را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در اين سفر پيشرفت‌ هاي خوبي حاصل شد.