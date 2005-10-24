  1. سیاست
  2. سایر
۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۲۲

براي دومين بار در هفته هاي اخير؛

معاون البرادعي به تهران مي آيد

معاون البرادعي به تهران مي آيد

اولي هايننون معاون محمد البرادعي براي ديدار و گفت وگو با مسوولان سازمان انرژي اتمي كشورمان، در روزهاي آينده به تهران مي آيد.

به گزارش خبرنگار "مهر"، هايننون كه رياست گروه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي را نيز بر عهده دارد ، دو هفته پيش در در راس هياتي چهار نفره در تهران با مسوولان انرژي اتمي كشورمان به مذاكره پرداخت و گزارشي پيرامون سفرش به ايران ارائه داد و سفر خود را مثبت و همچنين دسترسي خود به تاسيسات را آسان توصيف كرد.

به گزارش خبرگزاري ها، هايننون در گزارش خود آورده است كه ايراني ها به وي اسناد بسيار قديمي را تحويل دادند و اجازه دادند تا آژانس با يك مقام نظامي ايراني مصاحبه كند.

حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز نتايج اين سفر را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در اين سفر پيشرفت‌ هاي خوبي حاصل شد. 

کد مطلب 244916

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها