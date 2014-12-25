زمینه اجرایی شدن طرح تحول نظام اداري در آذربایجان غربی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر صفرزاده ظهر پنچشنبه در جلسه كارگروه معاونين توسعه مديريت و منابع انساني استانداري هاي منطقه 3 كشور اجراي طرح دولت الكترونيك را از مهمترين محورهاي تحول نظام اداري دانست و افزود: تفاهمنامه اجرا و توسعه دولت الكترونيك فيمابين استانداري آذربايجان غربي و سازمان فناوري اطلاعات ايران به امضاء رسيده و در تلاش هستيم با كمك تمامی دستگاههای مرتبط استاني، اين طرح مهم را به سرانجام برسانيم.

وی با اشاره به سهم حدود 25 درصدی دولت الکترونیک از برنامه های 30 گانه تحول اداری در آذربایجان غربی افزود: این موضوع، اهمیت اجرای طرح دولت الکترونیک را می رساند و لازم است اهتمام لازم را در این خصوص داشته باشیم.

صفرزاده به تشریح سیاست های استان برای ارتقای بهره وری سازمان ها نيز پرداخت و ادامه داد: درصدد هستیم با تشکیل و ساماندهی شبکه مروجین بهره وری در دستگاه های اجرایی و آموزش های لازم به آنان بهره وری تک تک کارکنان را ارتقا دهیم تا در مجموع زمینه ارتقاء بهره وری استان را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: دبيرخانه مربوط به كارگروه معاونين منابع انساني استانداري‌هاي منطقه سه كشور، كاملا فعال است و استان هاي عضو اين كارگروه با جديت، تعامل و همكاري، مباحث و موضوعات مرتبط با نظام اداري را پيگيري مي‌ كنند.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار آذربايجان غربي یادآور شد:‌ با توجه به اينكه ارتباط و تعامل خوبي بين استانداري‌هاي منطقه سه كشور وجود دارد، اين استان ها از تجربيات يكديگر، در راستاي رفع مسائل و مشكلات در حوزه هاي مختلف اداري استفاده مي‌كنند.

صفرزاده در ادامه سخنان خود با ارائه گزارشي در خصوص عملكرد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري آذربايجان غربي افزود: اين معاونت، سياست‌هاي مورد تاكيد رياست محترم جمهور، دولت يازدهم و همچنين استاندار محترم را در استان بصورت جدي پيگيري و براي عملياتي شدن آنها تلاش مي‌كند.

وي با اشاره به اجراي سياست مديريت بدون پول در آذربايجان غربي نيز گفت: ما در معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري آذربايجان غربي، راهبرد مديريت بدون پول كه مورد تاكيد استاندار است را بعنوان نصب‌العين قرار داده ايم و درصدد هستيم از كمترين امكانات و منابع، بيشترين و بهترين استفاده را داشته باشيم.

معاون استاندار اضافه كرد:‌ در همين راستا در تمام اقدامات و تصميم‌گيري‌هاي خود در رابطه با سيستم اداري استان سعي كرده ايم، صرفه جويي خردمندانه را مد نظر داشته باشيم و از هزينه هاي غيرضرور تا حد امكان بپرهيزيم.

جلسه كارگروه معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیران حوزه معاونت توسعه استانداریهای منطقه 3 کشور امروز پنجشنبه با حضور استاندار آذربايجان غربي و معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت كشور در سالن جلسات حوزه استانداري گردهمایی معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیران حوزه معاونت توسعه استانداریهای منطقه 3 کشور آغاز بكار كرد.

در اين جلسه كه معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداریهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان حضور داشتند، جواد ناصريان معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزير كشور به تشريح مهمترين موضوعات مرتبط با مباحث رفاهي كاركنان، بودجه استانداري ها و احياي سازمان مديريت و برنامه كشور پرداخت.