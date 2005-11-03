خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : جهاني شدن را مي ‌توان مهم ‌ترين و برجسته‌ ترين موضوع جامعه‌‌ جهاني به شمار آورد. امروزه مقامات حكومتي مشكلات اقتصادي كشور خود را به فشارهاي ناشي از جهاني شدن نسبت مي ‌دهند؛ گردانندگان بنگاه‌ هاي اقتصادي گوناگون، كوچك ‌تر كردن شركت‌ هاي خود را براي ادامه‌ حيات در چارچوب اقتصاد جهاني ضروري مي ‌دانند؛ طرفداران محيط زيست تأثير مخرب فرايند مهار نشده‌ جهاني شدن را فرياد مي ‌زنند و پشتيبانان اجتماع ‌هاي بومي مختلف، نسبت به نابودي خرده فرهنگها و فرهنگهاي كوچك در برابر موج فراگير جهاني هشدار مي ‌دهند.

با وجود فراگير بودن بحث درباره‌ جهاني شدن، هنوز اتفاق نظر چنداني بر سر ماهيت آن وجود ندارد و تعريف پديده‌ مورد نظر همچنان محل مناقشه‌ اي جدي است. پژوهشگران و نظريه ‌پردازان مختلف تعريف‌هاي گوناگوني از فرايند جهاني شدن عرضه مي‌ كنند و بر سر مفهوم آن در مجادله ‌هايي بي ‌پايان درگير مي ‌شوند. حتي برخي انديشمندان، جهاني شدن را افسانه ‌اي بيش نمي‌ دانند و هر گونه ادعاي معطوف به جهاني شدن را متأثر از نوعي توهم يا اغراق مي‌دانند. از ديدگاه اين دسته، اقتصاد و سياست و فرهنگ جهان عرصه‌ دگرگوني كيفي نيست.

البته به رغم چنين اختلاف‌ نظرهايي بر سر تعريف فرايند جهاني شدن و حتي ترديد در واقعيت آن، تقريباً همه‌ پژوهشگران و ديگر افراد علاقمند به اين موضوع، آن را متضمن نوعي همگوني و ادغام مي‌ دانند. هر تعريفي كه از جهاني شدن داشته باشيم، ترديد نمي ‌توان كرد كه جهان كنوني عرصه‌ عمل نيروهايي همگون ‌ساز و ادغام ‌گر است. اين نيروها از دهه‌ها و حتي سده ‌هاي پيش در كار بودند، ولي در سال‌هاي اخير به نحو بي‌سابقه ‌اي نيرومندتر و فراگيرتر شده‌ اند و مرزها و موانع طبيعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي موجود در جهان را كم ‌وبيش تخريب و نفوذ پذير مي‌ كنند.

مجموعه مقالات همايش هويت ملي و جهاني شدن كه به تازگي منتشر شده در بر دارنده كليه مقالات اين همايش است كه از تنوع و يك پارچگي ويژه اي برخوردار است. برخي از اين مقالات عبارتند از : جهاني شدن در جهان متكثر/ قربان بهزاديان نژاد، جهاني شدن و هويت/ محمد رضا تاجيك، دو جهاني شدنها و آينده هويتهاي همزمان/ سعيد رضا عاملي، ارزشهاي جهاني و زندگي روزمره ايرانيان/ تقي آزاد ارمكي، جهاني شدن و زنان در كشورهاي اسلامي/ فاطمه صادقي، جهاني شدن و نقش هنر در احراز هويت ملي/ محمد نقي زاده.