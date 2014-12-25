هفته اردبیل فرصتی برای نمایش فرهنگ اصیل عشایر استان است

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی در جلسه تبیین برنامه های هفته فرهنگی اردبیل در بخش کشاورزی افزود: باید در این هفته توانمندیهای تولیدی کشاورزی استان و بویژه فرهنگ اصیل عشایری ارائه و عرضه شود.

وی ادامه داد: برگزاری هفته فرهنگی اردبیل در تهران فرصت بسیار ارزنده ای را برای نشان دادن قابلیت ها و استعدادهای استان و شناساندان جایگاه اصیل اردبیل در قیاس کشوری فراهم کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به برگزاری نمایشگاه های متنوع در این این هفته در برج میلاد تهران تاکید کرد: نمایشگاه صنایع دستی، قابلیت ها و توانمندیهای کشاورزی، تولیدی و صنعتی، ادبی و فرهنگی و گردشگری شرایط بی نطیری را برای ارائه فرهنگ استان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به نقش تاثیر گزار این چنین نمایشگاهها در افکار عمومی با اهداف جلب نظر حمایتی مردم و مسئولان یادآور شد: در بخش های مختلف عرصه تولیدات آنچه که از لحاظ علمی مد نظر بازدید کنندگان قرار می گیرد این است که در حال حاضر جهاد کشاورزی استان در اصلاح و تهیه ارقام جدید و سازگار با شرایط آب و هوائی منطقه و کشور قدمهای موثر و قابل توجهی را برداشته است.

سروی متذکر شد: بگونه ای که هم اکنون به تولید محصولات استرتژیک و مهم بویژه گندم، سیب زمینی و دانه های روغنی به خصوص زراعت کلزا، سویا، حبوبات و تولید عسل سبلان خدمات ارزشمندی در افزایش راندمان، میزان درآمد سالانه کشاورزان و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی منجر شده است.

وی ادامه داد: در چنین نمایشگاههای تحصصی که با روش تبلیغات نوین و اطلاع رسانی توانمندیها تاکید می شود، باید روابط عمومی ها تمام سعی خود را در تبلور بخشیدن سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و برنامه ها و اقدامات هدفمند سازمان استان بکار گیرند.