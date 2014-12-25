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۴ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۱۰

احمدی:

آزاده راه تهران - شمال تا پایان سال باید بهره برداری شود

آزاده راه تهران - شمال تا پایان سال باید بهره برداری شود

مرزن آباد - نماینده مردم شهرستان های چالوس، نوشهر و کلاردشت در مجلس گفت: مردم تاکنون صدمات زیادی از آزادراه دیده اند و نارضایتی مردم به ضرر دولت است و این آزاد راه باید تا پایان سال بهره برداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: استاندار باید بودجه بهتری در خصوص آزاد راه قرار دهد.

نماینده شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباس آباد گفت: مشکل اصلی ما نداشتن کمربندی در شهرستان های مرزن آباد،  گلوکاه،  کلاراباد،  نشتارود و سلمانشهر است.

شمس الله شریعت نژاد با اشاره به سهم بودجه متعلق به غرب مازندران گفت: سهم اعتبارات در غرب مازندران صفر است و از لحاظ پر ترافیک بودن جاده ساحلی با توجه به دست اندازها و روکش نامناسب شکل درستی ندارد.

محمد ناصر زندی فرماندار چالوس با اشاره به تعیین حریم روستاهای مجاور آزاد راه گفت: این از اساسی ترین دغدغه مردم  است و در این خصوص هر بار مسئولان وزارت راه و شرکت آزاد راه در زمینه آزاد بودن مجوز ساخت خارج از حریم اجرایی قول مساعدت دادند اما پس از پایان عملیات مردم هنوز بلا تکلیف مانده اند.

محمد ناصر زندی، رانش در مناطق مختلف در طول آزاد راه به خصوص ضلع جنوبی تونل سینوا قبل و بعد از عوارضی روبروی پلیس راه، تونل سلطانی، بعد از ازارک را مشکل اساسی دانست و افزود: بایستی در این خصوص نظر جدی صورت گیرد و رانش ها تثبیت گردد.

فرماندار با اشاره به آبهای روان در روستاها افزود:بایستی هدایت آبهای سطحی به مناطق مسکونی روستاهای سینوا چشمه،  سینوا،  شهر ارا و مازوپشته در راس کار قرار گیرد.

شهردار مرزن آباد گفت: بدلیل عدم وجود کمربندی تمام مسافرین از داخل شهر عبور می کنند و این انتظار می رود که این اسفالتی که در شهر چالوس برقرار می شود در مرزن اباد ادامه داشته باشد.

ردائی گفت:وجود بعضی مغازه ها در جاده و مرکز شهر جلوی روانسازی ترافیک است که تخریب آنان در روانسازی موثر است.

کد مطلب 2449195

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