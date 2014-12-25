صبای قم جواد کاظمیان را به خدمت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجم سابق پرسپولیس که ۳۳ سال سن دارد و فصل گذشته با پیراهن تراکتورسازی تبریز در لیگ بر‌تر فوتبال شرکت کرد امروز قرارداد خود را با صبا به امضا رساند تا در نیم فصل دوم لیگ بر‌تر تیم صبای قم را همراهی کند.

بازیکن سابق پرسپولیس که گفته می‌شد احتمال پیوستنش به پدیده خراسان وجود دارد و حتی در تمرینات این تیم شرکت کرده است در ‌‌‌نهایت با عقد قراردادی تا پایان فصل به صبای قم ملحق شد و شاگرد مهدی تارتار شد.

کاظمیان فوتبال حرفه‌ای خود را با تیم جوانان سایپا آغاز کرد و توانست به تیم بزرگسالان این تیم راه یابد و در‌‌‌ همان زمان مربی وقت تیم ملی می‌روسلاو بلاژویچ او را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

سپس وی در سال ۱۳۸۱ به الاهلی امارات پیوست اما بعد از چند ماه به ایران بازگشت و برای سایپا و پس از آن سه فصل برای پرسپولیس بازی کرد.

بعد از جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان او به باشگاه اماراتی الشعب و بعد از آن در سال ۸۶ به الشباب پیوست و در سال ۸۷ به تیم عجمان رفت اما در اواسط سال ۸۹ از تیم عجمان جدا شده و به تیم الامارات منتقل شد.

کاظمیان پس از ۴ فصل حضور در لیگ امارات به ایران بازگشت و به عضویت باشگاه سپاهان درآمد اما پس از یک فصل حضور ناموفق در سپاهان دوباره به پرسپولیس بازگشت.

وی در نیم فصل ۹۱-۹۲ پس از قرارگرفتن در لیست مازاد تیم پرسپولیس با این تیم فسخ قرار کرد و راهی تراکتورسازی تبریز شد ضمن اینکه کاظمیان ۴۴ بازی ملی برای تیم ملی بزرگسالان کشورمان و ۴ گل ملی در کارنامه دارد.