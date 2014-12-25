تیم فوتبال صبای قم برابر گیتی پسند اصفهان به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان حسین گنجیان در تیم فوتبال امید صبای قم در دیدار عصر پنج شنبه خود برابرگیتی پسند در قم جشنواره‌ای از گل برپا کردند و در حالی که در نیمه نخست از حریف خود عقب بودند، پیروز از میدان خارج شدند.

مسابقات فوتبال لیگ دسته اول امید باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری چند مسابقه به صورت همزمان در نقاط مختلف کشور برگزار شد که در یکی از بازی‌ها تیم صبای قم برابر گیتی پسند به برتری رسید.

در این مسابقه که در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد، حاصل تلاش دو تیم در یک بازی پرگل و تماشایی برتری ۴ بر ۳ تیم فوتبال صبای قم و صدرنشینی این تیم در جدول بود.

صبا در حالی به این مسابقه پا گذاشت که با توجه به اختلاف ۳ امتیازی با تیم‌های فولاد یزد و گیتی پسند چاره‌ای جز کسب پیروزی نداشت و هر نتیجه‌ای جز پیروزی امیدهای این تیم را برای صعود به مرحله بعد کمرنگ می‌کرد.

در مقابل، تیم گیتی پسند اصفهان نیز به عنوان تیم صدرنشین گروه به دنبال کسب حداقل یک امتیاز از نبرد قم بود تا جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم کند اما شرایط بازی به سود این تیم پیش نرفت.

در نیمه نخست دو تیم موقعیت‌های پرشماری برای گلزنی خلق کردند و با وجود ارائه یک بازی فیزیکی و پر برخورد از هر دو تیم، گیتی پسند در نیمه نخست صبا را ۲ بر یک شکست داد اما سرنوشت بازی به گونه‌ای دیگر رقم خورد.

در نیمه دوم هنرنمایی سجاد کرمان بازیکن تیم بزرگسالان صبا، ورق بازی را به طور کامل برگرداند و صبا توانست در روزی که آرمان عباسی برای این تیم یک گل زد، با هت تریک سجاد کرمان با نتیجه ۴ بر ۳ فاتح بازی شود.

با توجه به رقم خوردن نتیجه تساوی بین تیم‌های فولاد یزد و بر ق شیراز، تیم صبای قم با کسب ۱۵ امتیاز و با تفاضل گل بهتر نسبت به گیتی پسند و فلاد یزد به صدر جدول رفت در حالی که این دو تیم با صبا هم امتیاز هستند.