پل بزرگ احمدی با حضور معاون اول رئيس جمهور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر پنجشنبه در سخنانی در جمع مردم سرگز احمدی شهرستان حاجی آباد در مسجد این شهر، با بیان اینكه برای دومین بار است كه به بخش احمدی آمده ام، عنوان كرد: بسیار خرسندم از اینكه مشاهده كردم از سفر قبل تا كنون تحولات خوبی در بخش احمدی ایجاد شده و مصوبات سفر قبل یا اجرایی شده و یا در حال اجراست.

وی ادامه داد: بنده پنج بار به شهرستان حاجی آباد سفر داشته ام كه دو بار آن به طور ویژه به بخش احمدی بوده است و ما هركاری كه برای مردم انجام می دهیم وظیفه ماست و همراهی مردم با مسئولان نیز نشان دهنده محبت مردم است.

استاندار هرمزگان افزود: با شرایط پیش آمده و كاهش درآمدها دولت تا حدودی تحت فشار خواهد بود اما برنامه ریزی های مناسبی صورت گرفته تا هرآنچه از اعتبارات استان تخصیص پیدا می كند به ضروریات استان و مناطق محروم اختصاص یابد.

جادری با بیان اینكه در این سفر از بخش احمدی بازدید خواهیم داشت، تصریح كرد: پل بزرگ احمدی نیز آماده بهره برداری است كه برای افتتاح آن با حضور معاون اول رئیس جمهوری برنامه ریزی شده و این پل مهم و بزرگ افتتاح می شود.

وی خاطرنشان كرد: وحدت و همراهی مردم موجب دلگرمی مسئولان می شود و موجب خواهد شد كشتی نظام اسلامی در دریای متلاطم جهانی با درایت به پیش رود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اظهار داشت: مدیریت عالی استان هرمزگان با تمام توان پیگیر رفع مشكلات مردم استان است و اگر كاری نیاز به چانه زنی در سطح كشور دارد این كار باید با كمك و پیگیری نمایندگان استان برای رفع مشكل انجام شود.

جادری گفت: با مشاركت مردم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می توانیم بسیاری از مشكلات را حل كنیم.

مشكلات كشاورزی، چاههای بدون پروانه و خشك شدن نخل های خرما در بخش احمدی

شایان ذكر است؛ در این دیدار منصوری نماینده شورای بخش احمدی نیز در سخنانی با قدردانی از تلاش های استاندار هرمزگان، اظهار داشت: احداث پل بزرگ احمدی یكی از آرزوهای دیرینه مردم این بخش بود كه با همت دكتر جادری استاندار هرمزگان و دیگر مدیران استان امروز تكمیل شده و مورد استفاده مردم قرار می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین در این بخش راههای آشان به گردكان، سه راه به كلوچان، مازگرد به كوهشا، احمدآباد به حسن آباد، توشهر به جلالی و پور به كلوتوئیه بعد از سفر اول استاندار هرمزگان به بخش احمدی یا تكمیل شده و یا كارهای آن در حال انجام است.

نماینده شورای بخش احمدی با اشاره به برخی از مشكلات این بخش، عنوان كرد: رفع مشكلات راه احمدی به حاجی آباد و همچنین رفع نقاط حادثه خیز راه پرتردد سیاهو به احمدی از جمله مشكلات و خواسته های مردم این بخش است.

منصوری گفت: مشكلات كشاورزی، چاههای بدون پروانه و خشك شدن نخل های خرما از دیگر مشكلاتی است كه خواهان رفع آنها هستیم.

جاسم جادری استاندار هرمزگان در ادامه سفرهای خود به بخش های استان هرمزگان به بخش احمدی در شهرستان حاجی آباد سفر كرد.