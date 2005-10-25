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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۰۱

رييس موسسه استاندارد خبر داد:

استاندارد جايگاههاي بنزين اجباري مي شود

استاندارد جايگاههاي بنزين اجباري مي شود

رييس موسسه استاندارد گفت: در صورت تصويب شوراي عالي استاندارد ، استاندارد جايگاههاي بنزين اجباري خواهد شد.

علي اصغر توفيق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: به علت خدماتي بودن جايگاههاي بنزين، تاكنون استاندارد آن تدوين نشده و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي نظارتي بر روي آنها ندارد.

وي افزود: اين درحالي است كه مصوبه شوراي عالي استاندارد را در زمينه  استاندراد سوخت را گرفته و با وزارت نفت تفاهمات لازم صورت گرفته است.

رييس موسسه استاندارد تصريح كرد: استاندارد سوخت نيازمند سرمايه گذاري است تا بتوان به سمت اجباري شدن آن گام برداشت كه پيش بيني مي شود ، تا پايان سالجاري اين امرصورت گيرد.

وي درباره استاندارد جايگاههاي بنزين خاطر نشان كرد: پس از اخذ مصوبه شوراي عالي استاندارد در زمينه استاندارد آن، يا بايد بخش خصوصي را تجهيزكنيم و يا اينكه خودمان تجهيز شويم.

توفيق گفت: اقدامات صورت گرفته در كشور آن قدر زياد است كه موسسه استاندارد به ناچاربرحسب نيازبه تدوين استاندارد كالا ها و خدمات مي پردازد. 

کد مطلب 244923

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