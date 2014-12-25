به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی عصر پنجشنبه در دیدار جمعی از ائمه جماعات سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور در سخنانی اظهار داشت: فیض خداوندی نامحدود است و خداوند دارای علم و کرامت نامحدوی بوده و این ما هستیم که باید ظرفیت خود را زیاد کنیم تا از فیوضات الهی بهره‌مند شویم.

وی با اشاره به روایتی با بیان اینکه مردم سه گروه هستند، افزود: دسته اول عالمان ربانی هستند که این فراد عالم خدایی و با تقوا هستند و به عبارتی دیگر مربیان جامعه به شمار می‌روند که مردم از آنان همانند خورشیدی بهره‌مند می‌شوند.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه دسته دیگر از مردم عالم نیستند اما از عالمان پیروی می‌کنند و برنامه زندگی خود را از آنان دریافت می‌کنند، افزود: این افراد خودسر نیستند و به تعبیری همانند ماه نور خود را از خورشید عالمان گرفته و می‌توانند برای سایرین نور افشانی کنند.

وی ادامه داد: دسته سوم افرادی هستند که نه عالم‌اند و نه از عالمان پیروی می‌کنند برنامه‌ای برای زندگی خود ندارند و هر کجا صدایی بلند شود به‌‌‌ همان سمت می‌روند و در واقع این افراد نان به نرخ روز خور و بسیار خطرناک و بدون شخصیت هستند.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: این افراد به دلیل اینکه به نور علم روشن نیستند همواره در بدبختی به سر می‌برند و تکیه‌گاه محکمی ندارند و به جایی وابسته نیستند.

وی خطاب به ائمه جماعات سازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور توصیه کرد که رسالت خود را در هدایت افراد جامعه انجام دهند تا آنان برای زندگی خود برنامه داشته باشند و از اعتقادات سالمی برخوردار باشند.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه اسلام بر پایه اعتقادات، اعمال صالح و اخلاق استوار است، ابراز داشت: متأسفانه در هیچ زمانی همانند امروز اسباب فساد فراهم نبود و امروز شاهدیم که از در و دیوار فساد می‌بارد.

وقتی در خصوص تبعات ماهواره هشدار دادیم صدای عده‌ای بلند شد

وی عنوان داشت: بیش از ۹۰ درصد برنامه‌های ماهواره‌ای در واقع ترویج فساد و بی‌اخلاقی است و ما وقتی در خصوص تبعات ماهواره هشدار دادیم صدای عده‌ای بلند شد اما امروز می‌بینیم که برخی ارتباطات غیر مشروع، مفاسد و خلاف‌ها در اثر همین برنامه‌های ماهواره‌ای در جامعه افزایش یافته است.

استاد درس خارج حوزه، بیان داشت: امروز بد‌ترین مفاسد از شرق به غرب عالم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انتقال پیدا می‌کند و فرهنگ اسلامی به قدری قوی است که می‌تواند مقابل این مفاسد بایستد و ما نیز باید همه تلاش خود را به کار ببریم تا بتوانیم در برابر آن‌ها ایستادگی کنیم.

بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی دنیا در روز اربعین شکل گرفت

وی با اشاره به حضور گسترده شیعیان در اربعین حسینی در کربلای معلی گفت: بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی دنیا در روز اربعین شکل گرفت که‌ این حرکت عظیم می‌تواند در برابر سیل مفسده‌ها بایستد.

آیت الله مکارم شیرازی، با بیان اینکه سیل مفسده‌ها در دنیای امروز بسیار زیاد است، افزود: در راستای خنثی سازی این تلاش‌ها باید همت کنیم و خداوند نیز وعده پیروزی به ما داده است و روحانیون می‌توانند با اعمال و رفتار خود بهترین مبلغ برای گسترش معارف اسلامی و اخلاقی باشند.

وی در ادامه بهترین شیوه تبلیغ را تبلیغ عملی دانست و افزود: ائمه جماعات باید در تبلیغ خود وحدت رویه داشته باشند که این وحدت رویه در سازمان تامین اجتماعی می‌تواند از طریق یک نشریه صورت گیرد که سیاست‌ها از طریق جمعی از فضلا تبیین وبه همه ارائه شود.

تکفیری‌ها مسلمان نیستند

این مفسر قرآن کریم، همچنین با اشاره به برگزاری کنگره جریان‌های تکفیری در قم افزود: این اجلاس با حضور علمایی از ۸۰ کشور جهان که ۶۰ درصد آنان سنی بودند برگزار شد و هم صدا با هم بحث مقابله با تکفیری‌ها را دنبال کردند که بسیار تاثیرگذار بود و هدف ما از برگزاری این اجلاس آن بود که به مسلمانان و جهان اعلام کنیم که تکفیری‌ها مسلمان نیستند.

وی افزود: تکفیری‌ها نه دولت‌اند و نه اسلامی هستند که غربی‌ها به عمد اصرار دارند از واژه دولت اسلامی برای آنان استفاده کنند تا نشان دهند اسلام دین خشونت است.

آیت الله مکارم شیرازی، در بخش پایانی سخنان خود ابراز داشت: سازمان تامین اجتماعی باید به داد طبقات ضعیف جامعه برسد و بیش از اینکه به منافع سازمانی فکر کند باید به افزایش خدمات بیاندیشد و در خدمت رسانی به مردم تمام تلاش خود را به کار بگیرد.