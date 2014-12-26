چاپ سه بعدی سرگرمی جدید دانشمندان در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه طراحی و تولید وسایل با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی ماه گذشته وارد ایستگاه فضایی بین‌المللی شد و از همان موقع ساکنان ایستگاه شروع به تولید اشیای كوچک کردند. نکته جالب توجه این است که نخستین محصول این دستگاه قطعه‌ای از همان بود.

آنها قطعات کوچک حروف الفبای NASA و Made is Space را هم با این دستگاه چاپ کردند که نشان از شرکت سازنده و محل تولید آن یعنی ناسا و فضا دارد.

طی یک ماه اخیر ۲۰ وسیله مختلف بر اساس ۱۳ طرح متنوع طراحی و تولید شده است. یکی از این وسایل آچار مخصوصی است که اکنون به یکی از ابزار کاربردی دانشمندان ناسا در ایستگاه فضایی تبدیل شده است.

نیکی ورکهیزر مدیر برنامه چاپ سه بعدی در مرکز پرتابهای فضایی مارشال ناسا دراین خصوص گفت: ما هم‌اکنون در مرحله آزمایش نهایی این فناوری در فضا هستیم. ناسا در انتظار تایید نهایی این ایده و استفاده از آن در سفرهای طولانی فضایی نظیر سفر به مریخ است.

آچار جدیدی که بدین صورت ساخته شده در کمتر از یک هفته طراحی و در مدت ۴ ساعت تولید شده است. کارشناسان ناسا تاییدیه‌های اولیه را به این فناوری جدید داده‌اند و به نظر می‌رسد مانعی در استفاده گسترده‌تر از آن در فضا وجود نداشته باشد.

کارشناسان به سرعت بالای تولید وسایل مورد نیاز با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی اشاره کرده و آن را ابزاری موثر در برنامه اکتشافات فضایی برمی‌شمارند.