بشر در آستانه تولید داروی ضدپیری

به گزارش خبرگزاری مهر، تولید ترکیبات دارویی موثر در به تاخیرانداختن فرآیند سالمندی سابقهای طولانی در علم پزشکی دارد با این حال در کمتر مواردی پیش آمده که محصول دارویی مورد نظر کارایی لازم را داشته باشد.
محققانی که بر روی این دارو کار کردهاند متوجه بهبود چشمگیر عملکرد سیستم ایمنی بدن به واسطه بهکارگیری این دارو شدند. این دارو گذرگاه سیگنالدهی ژنتیکی را مورد هدف قرار میدهد که با فرآیند پیری عملکرد سیستم ایمنی بدن در ارتباط است.
بررسیهای آزمایشگاهی نشان داده که این ترکیب دارویی واکنش سیستم ایمنی بدن به واکسن آنفلوآنزا را تا ۲۰ درصد ارتقا میبخشد.
محققانی که روند تولید این دارو را زیر نظر داشتهاند معتقدند این ترکیب دارویی یکی از بزرگترین دستاوردهای دانش نوین پزشکی به شمار میآید.
این ترکیب به کلاسی از داروها موسوم به mTOR تعلق دارد که مشخص شده با فرآیند پیری و بیماریهای مرتبط با آن در موشهای آزمایشگاهی و سایر حیوانات مورد آزمایش تقابل خوبی انجام میدهد.
محققانی که در فرآیند تولید این دارو در نیویورک حضور داشتهاند آن را بر روی ۲۰۰ فرد ۶۵ سال به بالا طی چند هفته مورد بررسی قرار داده و با نتایج امیدوارکنندهای نیز روبرو شدند.
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