يزد از استانهای پيشرو در زمينه موقوفات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی، پنجشنبه شب در همایش یاوران وقف اظهار داشت: یزد از جمله استانهایی است كه مردم آن علاقه به اجرای سنت حسنه وقف دارند و این استان به لحاظ تعداد موقوفات، از استانهای پیشرو در كشور محسوب می شود.

وی با بیان اینكه مردم یزد به از یاد رفتن بعد از مرگ بعد از دو سه نسل باور دارند، تصریح كرد: بنابراین زیركی به خرج داده و برای اینكه ماندگار بمانند، وقف انجام داده و نام خود را با انجام وقف، ماندگار كرده اند.

حاتمی با بیان اینكه واقفان و خیران با انجام عمل وقف وارد معامله با خدا شده اند، عنوان كرد: معامله با خدا سودی بیشتر از هر معامله دیگر دارد و خداوند متعال به طرف‌ های معامله خود بسیار بخشنده اجر می ‌دهد و ویژگی معامله با خدا، اجر عظیم و سود سرشار است.

معاون امور اوقافی و حقوقی و امور مجلس و استان‌ های سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینكه هر فردی در زندگی خود باید به دنبال شیوه ‌ای برای ماندگار شدن باشد، تصریح كرد: اگر برای انجام كار خیر نظیر وقف، صدقه جاریه، انفاق و ... پول و دارایی نداریم، باید به دنبال شیوه‌ های دیگر باشیم.

وی با اشاره به سخن پیامبر (ص) در مورد ماندگارترین و سعادتمندترین افراد خاطرنشان كرد: افرادی كه صدقه جاریه داده ‌اند یا كسانی كه فرزند نیكی از آنها باقی مانده كه برای آنها دعا كنند و یا علمی از آنها مانده كه دیگران از آن بهره‌ مند شوند، سعادتمندترین افراد هستند.

حاتمی تاكید كرد: بسیاری از بانوان ممكن است امكان وقف به لحاظ مالی نداشته باشند اما بدانند كه تربیت فرزند صالح، مصداق وقف و صدقه جاریه است.

وی با برشمردن دیگر مصداق‌های وقف بیان كرد: افرادی كه در سختی، تنگدستی و گشاده‌دستی انفاق می ‌كنند و كسانی كه از خطاهای دیگران گذشت می ‌كنند، یا افرادی كه اخلاق نیك دارند، نوعی احسان انجام می ‌دهند.

مدیركل اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز در این مراسم با بیان اینكه در حال حاضر در استان یزد ۱۱ هزار و ۹۰۰ موقوفه و ۴۰ هزار رقبه وجود دارد، استان یزد را در حوزه احیای سنت وقف، از استانهای پیشرو در كشور خواند.

حجت الاسلام غلامرضا عادل با اشاره به اطلاع‌ رسانی در مورد سنت حسنه وقف در طول هفته وقف خاطرنشان كرد: ۲۲ ایستگاه "همه واقف باشیم" در سراسر استان یزد در طول این هفته راه ‌اندازی شد كه روحانیون در مورد سنت حسنه وقف، ویژگی‌ ها، احكام و... و. این سنت اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دادند.

وی از ثبت ۳۰ موقوفه جدید در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در هفته وقف امسال نیز موقوفات جدید دیگری به این تعداد اضافه شده است.

در این مراسم از واقفان، اصحاب وقف و هیئت امنای امامزادگان و بقاع متبركه و مساجد استان یزد با اهدای لوح سپاس و هدایایی به مناسبت هفته وقف تجلیل شد.

از ۲۹ آذر تا پنجم دی ماه به عنوان هفته وقف تعیین و نامگذاری شده است.