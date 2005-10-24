مركل برخي از اعضاي تيم اقتصادي خود را معرفي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته مجله آلماني اشپيگل ، " آنجلا مركل " صدراعظم جديد آلمان در نظر دارد در دومين نشست ويژه احزاب سوسيال دمكرات و اتحاد مسيحي در خصوص تشكيل يك گروه كاري براي انجام اقدامات اقتصادي به بحث و تبادل نظر بپردازد .

" مركل " در همين راستا در گفتگو با روزنامه آلماني " بيلد " خاطر نشان كرد : تمام سياستمداران شركت كننده در نشست هاي ائتلافي احزاب خواهان دستيابي به نتيجه هاي قابل قبول براي كار دولت جديد به خصوص در بخش اقتصادي هستند .

" ادموند اشتويبر " نخست وزير ايالت بايرن و از مقامات حزب دمكرات مسيحي و كانديداي پست وزارت اقتصاد در اين باره اعلام كرده است كه دولت آتي با اتخاذ تدابير خاصي زمينه هاي رشد اقتصادي را فراهم مي كند .

اشپيگل در بخش ديگري نوشت : صدراعظم جديد آلمان امروز در نظر دارد تعدادي از اعضاي تيم اقتصادي خود را معرفي كند .

گفتني است مشكلات اقتصادي و نرخ بالاي بيكاري مهمترين عامل شكست " گرهارد شرودر " صدراعظم سابق آلمان در انتخابات ايالتي بود .