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۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۳۵

اشپيگل:

مركل برخي از اعضاي تيم اقتصادي خود را معرفي مي كند

صدراعظم جديد آلمان قصد دارد در نشست امروز با احزاب ائتلافي در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور اعضاي تيم اقتصادي خود را معرفي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته مجله آلماني اشپيگل ، " آنجلا مركل " صدراعظم جديد آلمان در نظر دارد در دومين نشست ويژه  احزاب سوسيال دمكرات و اتحاد مسيحي در خصوص تشكيل يك گروه كاري براي انجام اقدامات اقتصادي به بحث و تبادل نظر بپردازد .

 " مركل " در همين راستا در گفتگو با روزنامه آلماني " بيلد " خاطر نشان كرد : تمام سياستمداران شركت كننده در نشست هاي ائتلافي احزاب خواهان دستيابي به نتيجه هاي قابل قبول براي كار دولت جديد به خصوص در بخش اقتصادي هستند .

" ادموند اشتويبر " نخست وزير ايالت بايرن و از مقامات حزب دمكرات مسيحي و كانديداي پست وزارت اقتصاد در اين باره اعلام كرده است كه دولت آتي با اتخاذ تدابير خاصي زمينه هاي رشد اقتصادي را فراهم مي كند .

اشپيگل در بخش ديگري نوشت : صدراعظم جديد آلمان امروز در نظر دارد تعدادي از اعضاي تيم اقتصادي خود را معرفي كند .

گفتني است مشكلات اقتصادي و نرخ بالاي بيكاري مهمترين عامل شكست " گرهارد شرودر " صدراعظم سابق آلمان در انتخابات ايالتي بود .

کد مطلب 244927

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