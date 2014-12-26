بدمینتون کشور حرکت رو به رشد و جوانگرایی دارد

مرتضی ولی دروی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری سومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون نوجوانان پسر کشور در همدان اظهار داشت: دور سوم و پایانی این مسابقات در همدان در حال برگزاری است که نفراتی که در دور اول و دوم شرکت کرده اند در دور پایانی نیز حاضر هستند.

وی افزود: همدان برای این میزبانی سنگ تمام گذاشته و من به استان ها و کشورهای زیادی برای مسابقات بدمینتون سفر داشته ام و از این نظر نمره عالی را به میزبانی همدان می دهم و باید سایر استان ها از میزبانی همدان الگو برداری کنند.

سرمربی تیم ملی بدمینتون ایران با بیان اینکه رده سنی این مسابقات زیر ۱۶ سال است، گفت: نفرات برتر نهایی سه مرحله برگزار شده در نهایت به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

ولی دروی عنوان کرد: چهار سهمیه برای نوجوانان برای حضور در مسابقات بین المللی ده فجر در نظر گرفته شده و این نفرات قبل از شرکت در مسابقات در اردوی تیم ملی تمرین خواهند کرد.

وی با بیان اینکه فدراسیون در امر استعدادیابی و جوانگرایی قدم های مثبتی را برداشته، بیان کرد: پیش از این هر سال سه تا نهایت چهار مسابقه قهرمانی کشور را برگزار می کردیم.

سرمربی تیم ملی بدمینتون ایران یادآور شد: در حال حاضر با حمایت ها و سیاست فدراسیون برگزاری مسابقات و رنکینگ کشوری رشد چشمگیری داشته و سه دوره رنکینگ نوجوانان، سه دوره رنکینگ جوانان و سه دوره رنکینگ بزرگسالان را در طول سال برگزار می کنیم.

ولی دروی با اشاره به ملی پوش بدمینتون همدانی گفت: امیر جباری یکی از خروجی های استعدادهای فدراسیون است.