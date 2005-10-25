حجت الاسلام يحيي زاده : امام علي(ع) نماد عدالت طلبي و عدالت خواهي در جهان است

حجت الاسلام سيد جلال يحيي زاده عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: امام علي (ع) سمبل و نماد عدالت طلبي و عدالت خواهي در جهان است، بويژه كه وي خود عامل به مقتضيات عدالت در جامعه هم بود و در انجام يا ترك عملي از اين مفهوم والا پيروي مي كردند .

وي در ادامه مهمترين ويژگي امام علي (ع) را عدالت اعلام كرد و افزود: اين حضرت آنزمان كه به دادگاه وارد مي شود همواره مراقب آن است كه به خاطر حاكم بودن وي ميان او و طرف مقابل تبعيضي صورت نگيرد، همچنين وي در مقابل يكي از بستگان خود كه درخواست استفاده اندك و موقتي از بيت المال را داشت موضعي قاطع اختيار كرد، اين مثالها بخوبي بيانگر آن است كه امام علي (ع) براي برپا داشتن عدل در جامعه، از خود شروع كرده و با پذيرفتن مقتضيات عدالت، بر طبق آن عمل كرده است .

حجت الاسلام يحيي زاده گفت: ما شعار عدالت خواهي را بسيار مي دهيم اما اگر همين عدالت خواهي مانعي براي موقعيتها و فرصتهاي مناسب ما باشد، در مقابل عدالت مي ايستيم و منفعت خود را ترجيح مي دهيم .

وي تأكيد كرد: ضرورت فعلي و قطعي جامعه ما آن است كه، علاوه بر اينكه شعار عدالت را رسا و با قاطعيت بيان مي كنيم در برابر مقتضيات اين شعار تسليم باشيم آنگونه كه امام علي (ع) براي برپا داشتن عدل در جامعه از خود شروع كرده و عامل بر مقتضيات اين مفهوم بود .

حجت الاسلام يحيي زاده در همين رابطه افزود: بايد در هر شرايطي حتي اگر منافع ما به خطر بيافتد عدالت را رعايت كنيم و اين موضوع را در عمل بپذيريم كما اين كه امام علي (ع) به دليل شدت عدلي كه داشت به شهادت رسيد .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه شعار عدالت شعار بسيار زيبايي است، گفت: اين شعار وقتي مؤثر واقع مي شود كه حاكمان و مسئولان براي اجراي آن از خود شروع كنند تا اين احساس در مردم ايجاد نشود كه عدالت تنها يك شعار بوده است بنابراين مي بايست در پي اجراي كامل اين مفهوم در جامعه باشيم .