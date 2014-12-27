به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون اکثر اسمارت فون هایی که تولید و روانه بازار فناوری شده بودند با سیستم عامل هایی مانند IOS , Android , Windows بوده اند اما کمپانی ال جی از اسمارت فون هایی با سیستم عامل فایر فاکس خبر داده است. اما فایر فاکسی متفاوت. این تلفن همراه هوشمند جدید با نام LG FxO تولید و از طراحی متفاوتی نسبت به سایر محصولات ال جی برخوردار است که به دلیل شفافیت به کاربران اجازه می دهد محتوای داخل گوشی را مشاهده کنند. وسط این گوشی کلید طلایی رنگی با شکل فایرفاکس درج شده که بر زیبایی گوشی افزوده است.

این گوشی هوشمند تا حدودی شبیه به گوشی LG G3 بوده اما با صفحه نمایش 4.7 اینچی و همچنین برخورداری از قابی شفاف برای به نمایش گذاشتن محتویات اسمارت فون ،کاملا متفاوت از سایر محصولات ال جی است. از دیگر ویژگی های این اسمارت فون می توان به مواردی مانند اسنپدراگون 400، 1.5 گیگا بایت حافظه رم ، 16گیگا بایت حافظه داخلی ، باتری 2370 میلی آمپری و دوربین 8 مگاپیکسلی اشاره کرد.

این گوشی با قیمتی در حدود 414 دلار به فروش خواهد رسید و با توجه به قیمت و همینطور سیستم عامل نصب شده روی این گوشی می توان گفت که این محصول می تواند یکی از گران ترین محصولات فایرفاکسی باشد.