گسترش فولاد سه بازیکن جدید به خدمت می گیرد/رونمایی از یک برزیلی جدید

غلامرضا سمندر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: به درخواست کادر فنی حضور سید محسن حسینی مدافع میانی سابق تیم تراکتورسازی در گسترش فولاد قطعی شده و این بازیکن در تمرینات تیم حضور دارد و در بازی دوستانه برابر ماشین سازی تبریز هم به میدان رفت.

وی ادامه داد: مصطفی اکرامی مدافع چپ سابق تراکتورسازی هم قرار است فردا شنبه در تبریز حضور پیدا کند و با گسترش فولاد قرارداد ببندد.

سمندر در خصوص دیگر بازیکن جدید تیم گسترش فولاد عنوان کرد: علاوه بر دو بازیکن یاد شده، ما به درخواست کادر فنی، یک بازیکن برزیلی که پست بازی اش هافبک است، به خدمت می گیریم و کار انتقال این بازیکن هم تقریبا تمام شده و قرار است وی امروز جمعه به تبریز بیاید.

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد در خصوص این بازیکن برزیلی یادآور شد: اسم این بازیکن "دیه گو اورلاندو" هست و برای اولین بار است که به فوتبال ایران می آید، اگر حضور این بازیکن در تیم گسترش فولاد نهایی شود، تعداد برزیلی های تیم ما به سه بازیکن افزایش می یابد.

تیم گسترش فولاد تبریز هم اکنون تمرینات آماده سازی نیم فصل خود را زیر نظر فراز کمالوند در ورزشگاه اختصاصی اش دنبال می کند.