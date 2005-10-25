رومن پولانسكي پشت صحنه "اليور توييست"
به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، با اينكه اقتباس وفادارانه و نگرش كاملاً مستقيم پولانسكي به داستان چارلز ديكنز انتقاد و شگفتي برخي را برانگيخته، اما خالق "اليور توييست" با اين جملات طنز نوك پيكان انتقادها را منحرف كرد: "ميخواستم فيلمي براي مخاطبان جوان بسازم، از سن 9 تا 99 سالگي . . . از ما بدون انفجار، ليزر، شمشير و جلوههاي ويژه صوتي. اگر شما به دنبال تحريف در "اليور توييست" ميگرديد بايد به شما بگويم كه متأسفم. من آن كه شما ميخواهيد نيستم."
"اليور توييست" از نظر عدهاي ديگر به بررسي دقيق شرايط اقتصادي اجتماعي لندن اواخر قرن نوزدهم با دنياي امروز ميپردازد؛ امري كه رومن پولانسكي با خاطري آسوده آن را تأييد ميكند: "شباهتهاي فراواني ميان كتاب و آنچه امروز بر ميليونها كودك استثمارشده ميگذرد وجود دارد. لندن هم به سرعت گسترش يافته و تغيير كرده است، درست مثل برخي شهرهاي چين كه امروز با مشكلي به نام مهاجرت بيرويه روبرو هستند. مردم از همه جاي كشور به اميد يافتن زندگي بهتر به اينجا ميآيند. چيزي كه هرگز پيدا نميكنند."
فيلمساز 72 ساله در ادامه افزود: "مثل اين است كه من در دو دنياي كاملاً متفاوت زندگي كرده باشم . . . من اين دنياي جديد را چندان دوست ندارم. به شدت نسبت به گذشته حس نوستالژيك دارم كه گمان نميكنم ربطي به سن و سالم داشته باشد. مردم معمولاً ميگويند همه چيز در دوران جوانيشان زيباتر بوده. اما من هنوز هم احساس جواني ميكنم." پولانسكي در "اليور توييست" خود همان فضاي تيره و شخصيتهاي گروتسكي را تصوير كرده كه به راحتي در زمان چارلز ديكنز هم ديده ميشود.
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