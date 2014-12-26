زخمی شدن دو نظامی رژیم صهیونیستی در بیت المقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از زخمی شدن دو نظامی این رژیم در بیت المقدس خبر دادند.

این منابع افزودند: یک نظامی از ناحیه گردن و دیگری از ناحیه دست از سوی مهاجمی که موفق به فرار شد زخمی شده است.

از سوی دیگر منابع نظامی وابسته به رژیم صهیونیستی از تلاش برای استقرار سامانه گنبد آهنین در شهر نتیفوت و بئر السبع به دنبال حوادث اخیر در غزه خبر دادند.

این در حالی است که نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی قایقهای فلسطینی ها تیراندازی کردند.

منابع فلسطینی از تلاش رژیم صهیونیستی برای بر ساخت 243 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری خبر دادند.