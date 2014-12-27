تغییر شکل انگشتان با نحوه پیامک زدن

به گزارش خبرگزاری مهر، تلفن های همراه در زندگی امروز نقشی برجسته و مهم را ایفا می کنند به طوری که بسیاری از الگوها و سبک زندگی انسان ها را دستخوش تغییرات گسترده ای کرده اند. این تغییرات بر سلامت انسان ها نیز تاثیر می گذارند. تاکنون به کرات از تاثیر مخرب اسمارت فون ها سخن گفته شده است، تاثیراتی مانند انزوا، افسردگی، کاهش دید چشم و .... .

مطالعات اخیر محققان سوئیسی نشان می دهد که استفاده از تلفن های همراه نه تنها عادات رفتاری انسان ها را تغییر می دهد بلکه نحوه فعالیت انگشتان و دست ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. کاربران تلفن همراه در زمانی که با اسمارت فون های خودکار می کنند بیشتر از انگشتان سبابه و شصت استفاده می کنند. استفاده مکرر از این دو انگشت باعث تغییر پردازش حسی می شود و تشخیص و قدرت مغز را در درک و حس اجسام مختلف کاهش می دهد.

محققان معتقدند این اتفاق در اشخاصی که از اسمارت فون های اولیه و دکمه ای استفاده می کنند، بروز نمی کند بلکه این شکل از تغییر در کاربرانی رایج است که از اسمارت فون های لمسی استفاده می کنند. این تحقیق از ارتباط بین نحوه عملکرد انگشتان و مغز خبر می دهد.

محققان به کاربران توصیه می کنند برای اینکه شیوه پردازش حسی و همینطور قدرت تشخیص مغز خود را تغییر ندهند بایستی از سریع تایپ کردن خودداری کنند زیرا سریع تایپ کردن اس مس، چت و ... نشانی از برتر بودن نیست همانطور که سرعت بالا در رانندگی به معنای حرفه ای بودن نیست.