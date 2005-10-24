انتقال پنج پرواز «هما» به فرودگاه امام خميني (ره)

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي «هما» پرواز تهران، استكهلم، تهران در روزهاي شنبه و پنجشنبه با شماره پرواز 763762، پرواز تهران استانبول، تهران در روزهاي دوشنبه، چهارشنبه و جمعه با شماره 718/719، پرواز تهران، باكو، تهران در روزهاي دوشنبه با شماره پرواز 503/502، پرواز تهران، تاشكند، تهران در روزهاي دوشنبه با شماره پرواز 505/504 و پرواز تهران مسكو، تهران در روزهاي سه‌شنبه با شماره پرواز 742/743 از فرودگاه امام خميني (ره) انجام و در اين فرودگاه به زمين خواهند نشست.

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