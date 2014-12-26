دانشگاه آزاد موقعیت خود را صدر مستحکم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم و هشتم رقابت های لیگ برتر ووشوی بانوان کشور روز پنجشنبه در محل کادمی ووشو برگزار شد. در این هفته از مسابقات دانشگاه آزاد به دو پیروزی متوالی 24 امتیازی شد تا همچنان صدر جدول را در اختیار داشته باشد و همچنان جدی ترین مدعی کسب عنوان قهرمانی باشد. "سون هیل" با یک بازی کمتر و 18 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد و هیات ووشوی سیستان و بلوچستان با 15 امتیاز سوم است.

در مسابقات این هفته و از بازیهای هفته هفتم دانشگاه آزاد اسلامی 9 بر یک هیات ووشوی همدان را شکست داد ، هیات ووشوی کرمانشاه در پیکار با هیات ووشوی اردبیل 7بر صفر پیروز از میدان خارج شد و هیات ووشوی قم در یک مبارزه نزدیک 5بر4 مغلوب هیات ووشوی سیستان و بلوچستان شد.

در هفته هشتم نیز هیات ووشوی قم 9 بر صفر هیات ووشوی اردبیل را از پیش رو برداشت ، هیات ووشوی کرمانشاه در مبارزه با هیات ووشوی همدان 5بر4 صاحب پیروزی شد و هیات ووشوی سیستان و بلوچستان در مقابل تیم صدرنشین دانشگاه آزاد صف آرایی کرد و 9 بر يک بازنده میدان را ترک کرد.