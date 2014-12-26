به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم از همه عزاداران حسینی و هیئات مذهبی که نسبت به برگزاری باشکوه مراسم سوگواری در ماه‌های محرم و صفر اهتمام جدی داشتند قدردانی کرد.

وی با قدردانی از خطیبان و مبلغان دینی که در محافل و مجالس مذهبی به آگاهی بخشی مردم پرداختند، تاکید کرد: باید از شاعران آئینی و مداحان اهل بیت و همه کسانی که در بزرگداشت یاد و خاطره سیدوسالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام خدمت کردند تشکر کرد.

حجت‌الاسلام اسکندری از عنایت مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید که به عزاداری‌ها توجه خاصی داشتند قدردانی کرد و گفت: برنامه‌های عزاداری امسال کم‌آسیب‌تر و کم حاشیه‌تر بود و مشکلات و آسیب‌های عزاداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده بود.

وی رشد و بالندگی فرهنگ دینی مردم و توصیه‌های مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید را دلیل فروکش کردن آسیب های عزاداری ذکر کرد و افزود: امیدواریم در سال‌های آینده برنامه‌های گرامیداشت اهل بیت کمترین آسیب و حاشیه را داشته باشد چون شأن آن بزرگواران این اقتضا را دارد که ما سطح اخلاص را در برنامه‌ها بالا ببریم و از اعمالی که موجب خشنودی آنها نیست پرهیز کنیم.

پرهیز از اعمالی که موجب وهن اهل بیت می‌شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: از کسانی که در این زمینه توجه لازم را ندارند انتظار داریم به خاطر حفظ شأن اهل بیت عصمت و طهارت از هر گونه اعمالی که موجب وهن اهل بیت می‌شود پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام اسکندری به تاثیرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عزاداری و سوگواری سیدالشهدا در درون و برون کشور اشاره کرد و افزود: باید از این میراث فاخر ارزشمندی که در اختیار ما قرار گرفته است با همه وجود حراست کنیم و به نسل‌های آینده بسپاریم و روز به روز تاثیرگذاری‌های مناسبت‌ها را در متن زندگی مردم مشاهده کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم مراسم باشکوه اربعین حسینی در کربلا اشاره کرد و افزود: در اربعین حسینی دیدیم که امام حسین علیه السلام کشتی نجات همه انسان‌های آزادی‌خواه قرار گرفته و در مراسم پیاده روی از نجف تا کربلا تنها شیعیان نبودند که با پای پیاده نسبت به مقام والای امام حسین عرض ارادت کردند بلکه برادران اهل سنت ما و حتی پیروان مسیحی نیز در این مراسم شرکت داشتند.

وی گفت: امسال شاهد سخن اعجاز گونه حضرت زینب(س) بودیم و فریاد لبیک یا حسین نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در کنار کاخ سفید به صدا در آمد.

ائمه اطهار را آن گونه که هستند معرفی کنیم

حجت‌الاسلام اسکندری افزود: امام حسین(ع) امروز یک پیشوای جهانی است که در عرصه جهانی تاثیرگذار است بنابراین انتظار این است که حضرت سیدالشهدا را آن گونه که هست معرفی کنیم نه اینکه با یک سری مسائلی که موجب وهن اهل بیت است معرفی شود.

وی ادامه داد: لازم است اندیشمندان و نویسندگان و گویندگان و مردم در تعظیم شعائر حسینی آنقدر توجه داشته باشند که جهانیان شیفته اندیشه والای آن حضرت شوند و ان شاء الله همه عالم عاشورایی شود و عالمیان لبیک یا حسین بگویند.

وی با بیان اینکه ما سه امام جهانی داریم که ذهن اندیشمندان جهان متوجه اندیشه‌های تابناک آنهاست، امام علی علیه السلام را یکی از این بزرگواران ذکر کرد و گفت: اندیشمندان جهان نسبت به اندیشه‌ها و سخنان گهربار ایشان با جدیت در حال تحقیق و پژوهش هستند تا جایی که فرمایشات ایشان در مورد کشورداری در سازمان ملل متحد به ثبت رسید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: دومین امام جهانی ما حضرت سیدالشهدا است که انسان‌های آزادی‌خواه جهان، ایشان را الگوی تمام عیار مبارزاتی خود قرار دادند و مردم هر چه دارند برای این امام مظلوم به میدان می‌آورند.

وی اظهار کرد: سومین امام جهانی ما حضرت مهدی موعود است که تمام ملت‌ها در انتظار منجی آخرالزمان هستند.

مسئولیت شیعیان بسیار سنگین است

حجت‌الاسلام اسکندری تاکید کرد: امام حسین (ع) دیر یا زود تمام سنگرهای فکری و عقیدتی را فتح و زمینه را برای ظهور فرزندش امام مهدی فراهم خواهد کرد و ما در طلیعه این حرکت جهانی هستیم، بنابراین مسئولیت ما برای ترویج اندیشه‌های تابناک ائمه اطهار سنگین‌تر است.

وی تحقیق و برنامه‌های عقلانی و مدبرانه همراه با انسجام لازم را یکی از الزامات این مهم دانست و تاکید کرد: هیئات مذهبی و مردم ما باید دقت داشته باشند همان گونه که مجالس عزاداری باید از هر گونه آسیب مبرا باشد، مراسم شادی و میلاد اهل بیت هم نباید دارای آسیب باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: اعمال و رفتارمان در همه امور باید در راستای مکتب و اندیشه‌های نورانی اهل بیت عصمت و طهارت باشند.

لزوم پرهیز از افراط و تفریط

وی به کوشش جدی دشمنان برای نشان دادن آسیب‌های برنامه‌های شیعی اشاره و تاکید کرد: هدف آنها بدبین کردن مردم و اندیشمندان جهان نسبت به قرآن کریم، پیامبر(ص)، دین اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت است.

حجت‌الاسلام اسکندری افزود: امروز که رهبر معظم انقلاب در حال ساماندهی گروه‌های آزادی بخش در جهان هستند، همه ما وظیفه داریم با تمام توان و با عقلانیت و به دور از افراط و تفریط، برنامه‌ها را پیش ببریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در پایان، وحدت بین همه گروه‌های اسلامی و پرهیز از تفرقه افکنی را از مسائل ضروری جهان اسلام دانست.