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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۰۳

براي نخستين بار روش تئاتر درماني در يك كنگره علمي مطرح مي شود

تئاتر درماني با حضور مقاله اي با عنوان " نمايش درماني، روشي كاربردي در درمان " براي نخستين بار در يازدهمين كنگره تخصصي كار درماني، مطرح مي شود.

"مجيد امرايي" دبير جشنواره تئاتر درماني جانبازان اعصاب و روان، با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: پس از سه سال فعاليت گروه نمايش درماني بيمارستان روانپزشكي سعادت آباد، محصول فعاليت هاي اين مدت در يازدهمين كنگره كار درماني در دانشگاه بهزيستي در دو بخش كارگاهي و تئوري تشريح مي شود.

وي افزود: نمايش درماني براي اولين بار در سطح كشور در ارتباط با بيماران اسكيزو فرني « اعصاب و روان » تجربه شد. در اين روش درمانگر با شيوه هاي نمايش تئاتر صحنه اي، نمايش بدون كلام و نمايش عروسكي، بيمار را در حالت برون  ريزي احسا سات و رسيدن به تعادل روحي رواني قرار مي دهد.

امرايي با بيان دليل شركت اين مقاله در اين كنگره گفت:قصد داشتيم نتايج تلاش سه ساله را در شيوه درماني،تئاتر درماني  در جايي مطرح كنيم كه فكر كرديم جايي بهتر از يك كنگره علمي براي ارائه اين مقاله وجود ندارد. اين مقاله در اين كنگره مورد ارزيابي كارشناسان قرار خواهد گرفت. اين مقاله در بخش كارگاهي با اجراي نمايش توسط بيماران اعصاب و روان ارائه مي شود و در بخش تئوري نيز در كنگره خوانده خواهد شد.

به گفته امرايي، اين مقاله با همكاري شهرام رياحي " روانشناس " تهيه شده است.

گفتني است، يازدهمين كنگره كار درماني 18 آبان ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 244941

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