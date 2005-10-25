مالكيت شركتهاي عرضه شده در بورس دوباره به دولت منتقل مي شود

محمد مهرزاد درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" افزود: زماني كه دولت بدون توجه به نرخ بالاي تورم كشوردرميان كشورهاي منطقه قيمت برخي ازكالاهاي را به صورت دستوري تثبيت ويا محدود مي كند و درحالي كه اين اقلام در بورس فعال هستند، نمي توان ازصنايعي كه اين كالاها را توليد مي كنند انتظار رشد داشت.

وي تصريح كرد: وقتي بازارسرمايه با اينگونه سياست ها مواجه مي شود،منابع موجود درآن به سمت اوراق مشاركت،سپرده هاي بانكي،سفته بازي وبازارهاي غير رسمي سوق پيدا مي كند.

مهرزاد با اشاره به اهميت كاهش حجم دولت درراستاي تقويت بورس،خاطرنشان كرد: هر روز صحبت از كاهش حجم مطرح مي شود اما به هيچ عنوان آثار آن پديدارنمي گردد.

وي با بيان اينكه يكي ازآثار كاهش حجم دولت فعاليت موفق خصوصي سازي است،افزود: درحال حاضر مدتها است كه سازمان خصوصي سازي سهمي را در بازار عرضه نكرده است.

مهرزاد خصوصي سازي را با استفاده ازاين روش ها،سياست ها والگوها غيرعملي دانست واضافه كرد: مردم از يك طرف سهام شركتهاي دولتي را به قيمت بيش از ارزش ذاتي آنها خريداري مي كنند واز سوي ديگر با سياست هاي محدودكننده دولت مواجه مي شوند.

وي تاكيد كرد: دولت پس از فروش برخي شركتها خود به رقيبي براي آنان تبديل شده واز سوي ديگردرمورد برخي صنايع فروخته شده ديگرمانند سيمان سياستهاي ناكارآمدي اجرا مي كند.

مهرزاد تصريح كرد:اگر تغييري در اين روند ايجاد نشود به دليل اينكه خريداران سهام اين شركتها توان پرداخت قسط هاي خود را ندارند،مالكيت اين شركتها دوباره به دولت واگذارشود.

وي درباره تاثيرتصويب لايحه بازاراوراق بهاداردررفع مشكلات بورس،يادآورشد:هرچند اين اقدام راهكارهايي ايجاد مي كند،اما تبديل قانون به آيين نامه هاي اجرايي وعملي كردن آن حداقل يكسال زمان مي برد.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري بانك ملي درپايان خاطرنشان كرد: اگرهم اين لايحه مشكلاتي را حل كند در درازمدت خواهد بود وبراي وضعيت كنوني بورس دولت بايد فكراساسي انجام دهد.