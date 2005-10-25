حذف وزارت رفاه به ضرر سازمان خدمات درماني خواهد بود

معاون بيمه و درمان سازمان خدمات درماني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : سازمان خدمات درماني با توجه به تكليف قانوني ، وظيفه خود را در قبال بيمه شدگان و افراد تحت پوشش انجام مي دهد اما به طور حتم فعاليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي در نحوه خدمات رساني سازمان خدمات درماني تاثير بسزايي خواهد داشت .

دكتر محمد باقر هوشنگي افزود : گرچه سازمان خدمات درماني با اعتبارات خاص و به صورت تخصصي و مستقل در حال فعاليت است اما در صورتي كه مقرر باشد سازمان خدمات درماني با انحال و يا ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي وابسته به سازماني غير تخصصي شود ، به طور حتم اين امر به ضرر سازمان خواهد بود .

وي تصريح كرد : حضور وزير رفاه به عنوان نماينده اي در هيات دولت در دفاع از منافع بيمه شدگان و سازمان خدمات درماني به طور حتم مفيد خواهد بود و در صورت ادغام و يا انحلال اين وزارتخانه سازمان خدمات درماني و به طور كلي سازمانهاي بيمه گر حامي خود را از دست خواهند داد.

هوشنگي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه وزارت رفاه در حوزه رفاه اجتماعي در جامعه بسيار تاثير گذار خواهد بود ، بنابراين با ادامه فعاليت وزارت رفاه ، وضعيت به خصوص در مورد اقشار ضعيف جامعه مطلوب تر خواهد شد .