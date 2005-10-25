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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۴۴

معاون بيمه و درمان سازمان خدمات درماني در گفتگو با "مهر" :

حذف وزارت رفاه به ضرر سازمان خدمات درماني خواهد بود

حذف وزارت رفاه به ضرر سازمان خدمات درماني خواهد بود

سازمان خدمات درماني بايد تحت نظارت وزارت رفاه به فعاليت خود ادامه دهد و انحلال يا ادغام اين وزارتخانه كه در پي آن وابستگي به سازمان غير تخصصي را به همراه دارد ، به طور حتم به ضرر سازمان خدمات درماني خواهد بود .

معاون بيمه و درمان سازمان خدمات درماني  در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : سازمان خدمات درماني با توجه به تكليف قانوني ، وظيفه خود را در قبال بيمه شدگان و افراد تحت پوشش انجام مي دهد اما به طور حتم فعاليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي در نحوه خدمات رساني سازمان خدمات درماني تاثير بسزايي خواهد داشت .

دكتر محمد باقر هوشنگي افزود : گرچه سازمان خدمات درماني با اعتبارات خاص و به صورت تخصصي و مستقل در حال فعاليت است اما در صورتي كه مقرر باشد سازمان خدمات درماني با انحال و يا ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي وابسته به سازماني غير تخصصي شود ، به طور حتم اين امر به ضرر سازمان خواهد بود .

وي تصريح كرد : حضور وزير رفاه به عنوان نماينده اي در هيات دولت در دفاع از منافع بيمه شدگان و سازمان خدمات درماني به طور حتم مفيد خواهد بود و در صورت ادغام و يا انحلال اين وزارتخانه سازمان خدمات درماني و به طور كلي سازمانهاي بيمه گر حامي خود را از دست خواهند داد.

هوشنگي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه وزارت رفاه در حوزه رفاه اجتماعي در جامعه بسيار تاثير گذار خواهد بود ، بنابراين با ادامه فعاليت وزارت رفاه ، وضعيت به خصوص در مورد اقشار ضعيف جامعه مطلوب تر خواهد شد .

 

 

کد مطلب 244945

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