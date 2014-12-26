حماسه ۹ دی روز وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در حماسه ۹ دی آتش فتنه با عنایت خدا، صلابت رهبری و بصیرت مردم خاموش شد، افزود: امسال بدین مناسبت راهپیمایی نداریم ولی تجمع "بصیرت و میثاق با ولایت" باید هر چه باشکوه تر در این روز برگزار شود.

وی حماسه ۹ دی ملت ایران را یکی از شور انگیزترین و حماسی ترین حوادث تاریخ این مرز و بوم دانست و افزود: دفاع از نظام جمهوری اسلامی و ولایت مهمترین هدف ۹ دی است و تجمع امسال نیز نشان دهنده وحدت و دفاع از ولایت خواهد بود.

خطیب جمعه سمنان دروغ تقلب در انتخابات سال 88 را بهانه ای برای ایجاد فتنه توسط فریب خوردگان ذکر کرد و افزود: با آمدن اراذل و اوباش به خیابانها و توجه به شعارهای آنها مشخص بود که می خواستند اصل نظام و ولایت را زیر سوال ببرند و انتخابات بهانه بود.

به گفته آیت الله شاهچراغی، برخی انگشت شمار نیز می خواهند قبح فتنه را در کشور کمرنگ کنند و جریان حماسه مردم ولایتمدار در روز ۹ دی را زیر سوال ببرند که باید بدانند اگر بخواهند از روی عمد فتنه ۸۸ را طرفداری کنند، خائن به ملت هستند.

وی همچنین با یادآوری شعار سال که از سوی رهبری اعلام شده است، بر همت و تلاش بیشتر مسئولان کشور و همراهی مردم برای تحقق این شعار تاکید کرد و افزود: منویات معظم له در مورد فرهنگ دینی و اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شود تا در مدت باقی مانده از سالجاری ثمرات آن دیده شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین برگزاری موفقیت آمیز رزمایش محمد رسول الله(ص) را نشان از اقتدار نظامی ایران دانست و افزود: دشمنان بدانند که اگر بخواهند کوچکترین تعرضی به حریم کشورمان کنند با پاسخ کوبنده نیروهای قدرتمند ارتش و سپاه مواجه می شوند.

آیت الله شاهچراغی در خاتمه تاکید کرد: این رزمایش همچنین جواب رئیس جمهوری آمریکا بود که همواره می گوید گزینه نظامی علیه ایران روی میز یا زیر میز است.