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۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۴

سازمان جهانی کار اعلام کرد؛

نتایج یک نظرسنجی در 194 کشور/ خواسته اول مردم دنیا چیست؟

نتایج یک نظرسنجی در 194 کشور/ خواسته اول مردم دنیا چیست؟

سازمان جهانی کار با ارائه نتایج یک نظرسنجی بین المللی از 7 میلیون نفر، اعلام کرد: اشتغال، بهداشت و آموزش و پرورش؛ 3 اولویت اصلی مردم 194 کشور جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره برنامه های توسعه پس از 2015 اعلام کرد: یک مطالعه نشان داد فرصت های بهتر کار و اشتغال، مراقبت های بهداشتی و آموزش و پرورش؛ 3 اولویت اول مردم محسوب می شود.

بیش از 7 میلیون نفر از 194 کشور جهان در بررسی صورت گرفته از سوی سازمان ملل داشتن شغل خوب را به عنوان یکی از 3 اولویت اصلی خود انتخاب و به آن رای دادند. همچنین مراقبت های بهداشتی، بهداشت آب و فاضلاب و منع تبعیض نیز جزو مهم ترین انتخاب های مردم بوده است.

از مجموع 7 میلیون رای دهنده بیش از 3 میلیون و 300 هزارنفر فرصت های شغلی بهتر را به عنوان مهم ترین خواسته و هدف خود برگزیده اند. و پس از آن از آموزش و پرورش و سلامت نام برده شده است. یافته های این بررسی به دستور کار جدید توسعه کشورها در سال 2015 تبدیل شده است.

کد مطلب 2449483

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