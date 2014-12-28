به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر حبیبی با اشاره به مشکلات و چالش های ناشی از کم آبی و خشکسالی در چند سال اخیر گفت: شرایط منابع آب زیرزمینی و محدودیت هایی که در این منابع از لحاظ کمی و کیفی ایجاد شده باعث شد که همه مسئولین و دست اندرکاران برای حفاظت کمی و کیفی از منابع آب زیرزمینی به دنبال چاره جویی باشند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: خوشبختانه امروز عزم جدی در زمینه احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی در کشور و بین مسئولان پدید آمده که تبلور آن را در مصوبات اخیر شورای عالی آب به ریاست رئیس جمهور می توان مشاهده کرد.

حبیبی با بیان اینکه رویکرد وزارت نیرو در دوره جدید نگاه جدی به بخش حفاظت و بهره برداری آب به خصوص آب های زیرزمینی است تصریح کرد: اتفاقات خوبی در این زمینه در حال شکل گیری است و طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی که در شورای عالی آب مورد تصویب قرار گرفته در همین راستا است.

وی با اشاره به پروژه‌ های 15 گانه طرح احیا که در جهت حفاظت و احیاء و مدیریت منابع آب زیرزمینی مصوبات بسیار کارسازی داشته است گفت: مجموعه وزارت نیرو در جهت اجرایی کردن این مصوبات پیگیری های لازم را به عمل آوردند و خوشبختانه با همکاری سازمان مدیریت برای سال 1394 اعتبارات مناسبی جهت احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی درلایحه بودجه پیشنهاد شده که امیدواریم مصوب شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو حمایت و تقویت گشت های بازرسی منابع آب را از جمله بخش های مهم طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی عنوان کرد و گفت: پشتیبانی گشت های بازرسی به صورت قوی در طرح دیده شده که البته هم در بخش آب زیرزمینی و هم سطحی حمایت های خوبی صورت گرفته است.

حبیبی ادامه داد: خوشبختانه اکنون در مرحله ای هستیم که مسئولان استانی و یا محلی و حتی خود شورای های مردمی نیز برای پُر کردن و برخورد با چاه های غیرمجاز و یا اضافه برداشت آب تاکید و اصرار دارند و این اهمیت ویژه و فرصت خوبی است که باید از آن استفاده نمود و ما از این همدلی و همسویی که ایجاد شده تقدیر و تشکر می کنیم.

وی تصریح کرد: در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در ستاد مدیریت منابع آب ایران، بخش های حفاظت و بهره برداری و همچنین دفاتر اطلاعات پابه منابع آب در کنار یکدیگر همکاری تنگاتنگ و مشترکی دارند که با توجه به اهمیت اطلاعات و داده ها در طرح این حرکت باید در استان ها نیز مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شود.