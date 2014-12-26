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۵ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۳۳

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال/

گیتی‌پسند در خانه متوقف شد/ تساوی مقابل قعرنشین جدول

گیتی‌پسند در خانه متوقف شد/ تساوی مقابل قعرنشین جدول

اصفهان- دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و شهرداری ساوه در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و شهرداری ساوه عصر امروز در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر با حضور ۵۰۰ تماشاگر در ورزشگاه مخابرات اصفهان برگزار شد.

گیتی‌پسند در ابتدای این مسابقه که جدال قعرنشین جدول با گیتی‌پسند به شمار می‌رفت، تلاش بسیاری برای گلزنی کرد و در دقیقه یک مسابقه، احمد اسماعیل‌پور، گل برتری تیمش را به ثمر رساند.

تیم اصفهانی پس از آن باز هم به طرف دروازه شهرداری ساوه حمله کرد اما به در بسته خورد تا در دقایق پایانی نیمه نخست بازی، گل تساوی را دریافت کند.

تیم شهرداری ساوه در دقیقه ۲۰ مسابقه توانست توسط حسن‌زاده، گل تساوی را به ثمر برساند تا نیمه نخست بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان برسد.

گیتی‌پسند در نیمه دوم نیز تلاش بسیاری برای گلزنی ترتیب داد اما نتوانست گل برتری را وارد دروازه کند و حمایت تماشاگران تیم اصفهانی نیز نتوانست بر نتیجه مسابقه تأثیر بگذارد.

تیم اصفهانی در دقایق پایانی مسابقه، تلاش کرد که با استفاده از سیستم ۵ بازیکن به گل برتری برسد اما این کار نیز نتیجه‌ای برای شاگردان کشاورز نداشت تا بازی با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

کد مطلب 2449522

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