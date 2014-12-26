سختی و زیان آور بودن کار در آرامستانها برای بازنشستگی لحاظ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری عصر جمعه در همایش غسال و غساله های استان اردبیل با بیان اینکه ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی شامل غسالها و فعالان آرامستانها می شود، تاکید کرد: در این راستا کارفرمایان برای بکارگیری افراد در کارهای سخت و زیان آور باید فرد را همه ساله به مرکز بهداشتی ارجاع دهند تا صلاحیت سلامت آن تائید شود.

وی ادامه داد: در این روند اگر تائید شود که فعالان این حوزه در عین کار با بیماری مواجه شده اند، بازنشست خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی استان با بیان اینکه هم اکنون برای تمامی فعالان و شاغلان آرامستانهای استان سختی و زیان آور بودن شرایط کاری لحاظ خواهد شد، افزود: در این راستا تاکنون چند مورد در اردبیل با استفاده از شرایط سختی و زیان آور بودن کار بازنشست شده اند.

وی پرداخت کامل حق بیمه فعالان آرامستانها بویژه گورکن ها را از نکات مهم در اجرای این قانون اعلام کرد و متذکر شد: فارغ از مقدس بودن کار غسالان باید اشاره کرد که این کار شغل استرس زا و زیان آوری است و باید مد نظر قرار گرفته شود.

منوری با بیان اینکه انسانها با مرگهای مختلفی از دنیا می روند که یکسان نبوده و دیدن این صحنه ها باعث تکدر قلبی می شود، عنوان کرد: برخورد با فردی که عزیزان خود را از دست داده و با ناراحتی و شیون وارد این اماکن می شوند، موجب استرس در فعالان آرامستانها شده و ایجاد تنش می کند.

وی تنش بالاتر از استاندارد را تعریف کار سخت و زیان آور برشمرد و بیان داشت: چنانچه عوامل و شرایط کار بگونه ای باشد که کننده کار ظرفیت زیادی از تنش و استرس را تحمل کرده و منجر به بیماری وی شود، این کار سخت و زیان آور است که این عوامل در فعالیتهای آرامستانها نیز دیده می شود.