ادامه موفقیتهای ارتش عراق/آزادسازی دو منطقه دیگر از لوث داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، نیروهای عراقی، منطقه الوفاء را در استان الانبار از تروریستهای داعشی پس گرفتند. نیروهای عراقی، 14 روستای الانبار را هم از تروریستها پاکسازی کردند.

البته شبکه العربیه از واژه افراطیون برای تروریستهای تکفیری داعش استفاده می کند.

این رسانه همچنین از تشدید عملیات نیروهای ارتش علیه تروریستها و خنثی شدن حمله داعش به شرق الرمادی از سوی ارتش و عشایر خبر داد.

حملات هوایی به مواضع تروریستهای تکفیری در موصل به کشته و زخمی شدن شماری از آنها منجر شد

آزادی منطقه البوناصر در جنوب تکریت

خبر دیگر نیروهای امنیتی عراق موفق شدند امروز جمعه، منطقه البوناصر در جنوب تکریت را از لوث تروریستهای تکفیری آزاد کنند.

شبکه الفرات گزارش داد نیروهای امنیتی و داوطلب مردمی، منطقه البوناصر در جنوب تکریت در استان صلاح الدین را از باندهای داعش پاکسازی کنند.

به گفته یک منبع امنیتی، در عملیات آزادسازی این منطقه، 9 تروریست داعشی به هلاکت رسیدند و یک خودرو آنها نیز منهدم شد.