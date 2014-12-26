به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستر یونایتد از ساعت 18:30 امروز جمعه در چارچوب هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس میزبان تیم نیوکاسل بود که با ارایه یک بازی جذاب و دیدنی با حساب 3 بر یک از سد حریف خود گذشت. وین رونی با زدن دو گل در دقایق 23 و 36 ستاره تیم یونایتد بود. در دقیقه 53 نیز رابین فن پرسی گل سوم را به ثمر رساند. تنها گل نیوکاسل را دمبا سیسه در دقیقه 87 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

در این بازی اگرچه رادامل فالکائو کلمبیایی گلزنی نکرد اما با تاثیرگذاری روی دو گل و جنگندگی که در خط دفاعی حریف داشت یکی از بهترین بازیکنان شیاطین سرخ بود. منچستر یونایتد با کسب این برد 35 امتیازی شد و در رده سوم جدول باقی ماند.

اما منچستر سیتی، نزدیک‌ترین تعقیب کننده تیم چلسی در حالی که مهمان تیم وست برومویچ بود برای اینکه فاصله 3 امتیازی خود را با شاگردان مورینیو حفظ کند در همان نیمه نخست 3 گل به وست بروم زد تا به هدف خود دست یابد. فرناندو(8)، یحیی توره(13 - پنالتی) و داوید سیلوا(34) زننده گلهای این تیم بودند. برون ایدیه در دقیقه 87 یکی از گل‌ها را البته جبران کرد. من سیتی با این برد ارزشمند جمع امتیازاتش را به عدد 32 رساند تا در رده دوم جدول قرار گیرد.

نتایج کامل دیدارهای همزمان روز جمعه به شرح زیر است:

* برنلی صفر - لیورپول یک

* کریستال پالاس یک - ساوتهمپتون 3

* اورتون صفر - استوک سیتی یک

* لستر سیتی یک - تاتنهام 2

* منچستر یونایتد 3 - نیوکاسل یک

* ساندرلند یک - هال سیتی 3

* سوانزی یک - استون ویلا صفر

* وست برومویچ یک - منچستر سیتی 3