انجام ۱۰ مسابقه در سال برای یک فوتبالیست جوان معقول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عباسی پس از پایان دیدار تیم‌های صبای قم و خورشید قروه در لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور که عصر جمعه در قم برگزار شد اظهار داشت: فکر می‌کنم بازیکنان ما در هفته‌های پایانی به بلوغ تاکتیکی رسیده‌اند و با توجه به اینکه تعداد تیم‌های حاضر در جدول لیگ‌های پایه کاهش یافته، مسابقات حساسیت زیادی پیدا کرده است.

وی افزود: تیم‌های حاضر در مسابقات بیشتر به دنبال نتیجه گیری بودند تا نمایش فنی زیبا و آن فوتبالی که مد نظر ما بود زمان بر بود، فکر می‌کنم در این هفته‌های پایانی توانسته‌ایم به نمایش ایده آلی که از ابتدا انتظار داشتیم نزدیک شویم.

مربی تیم فوتبال جوانان صبای قم گفت: یک جوان باید یک سال تمرین کند که در ۱۰ مسابقه به میدان برود و بعید می‌دانم یک بازیکن جوان بتواند با این تعداد بازی در سال، شایستگی‌هایش را نشان دهد و این تعداد مسابقه برای فوتبال کشور هم سودی ندارد و معقولانه نیست.

عباسی بیان داشت: در بازی‌های گذشته توپ‌هایمان وارد دروازه نمی‌شد اما خوشبختانه امروز موقعیت‌هایمان به گل تبدیل شد و ۳ امتیاز را به دست آوردیم.

وی در مورد انتقادات مربیان پایه در مورد عدم رصد مساابقات پایه از سوی تیم‌های ملی عنوان کرد: قرار هست که به هر استان اعلام کنند که هر استان استعداد‌هایش را به طور محدود به تیم‌های ملی معرفی کند آن هم با بررسی مجموعه‌ای از مسابقات و نه در یک مسابقه که شاید آن بازیکن روز بدش باشد و نتواند خود را نشان دهد و فکر می‌کنم قرار است استعدادیاب‌های فدراسیون فعال شوند.

مربی تیم فوتبال جوانان صبای قم در مورد تغییر مکان بازی صبا و خورشید کردستان تصریح کرد: ابعاد این زمین از ورزشگاه شهید حیدریان کوچک‌تر است و با توجه به بازی تیم خورشید قروه در بازی رفت و علاقه این تیم به بازی مستقیم، برای اینکه در زمینی کوچک‌تر آن‌ها در منگنه قرار دهیم در ورزشگاه تختی بازی کردیم.

عباسی گفت: روی کاغذ هنوز شانس صعود داریم و امیدواریم در همدان برنده بازی باشیم و سایر نتایج هم به گونه‌ای رقم بخورد که بازیکنان ما به جایگاهی که شایسته آن هستند برسند.