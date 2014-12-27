نبود زیرساخت در ۱۴ منطقه نمونه گردشگری ایلام/ تحول در چشمه های آبگرم

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام در غرب ایران با وجود زیبایی های خدادادی که به عروس زاگرس شهرت دارد، دارای ۱۴ منطقه نمونه گردشگری از جمله منطقه صالح آباد، امامزاده سیدعبدالله (ع)، هیانان، مانشت و بانکول، مله پنجاب، سد ایلام، چشمه‌های آبگرم و قیر، منطقه زیارتی مهران، دربند بدره، سد کرخـه، تنگ شمشه، شهر تاریخی دره‌شهر، کوران بـزان و سرابلـه است.

در این ۱۴ منطقه هر کدام چندین جاذبه گردشگری مختلف وجود دارد که در نوع بی نظیر هستند و حتی تعدادی از این مناطق بسیار زیبا و نادر هستند که متاسفانه به دلیل عدم معرفی در سطح کشور ناشناخته مانده اند.

۱۴ منطقه نمونه گردشگری استان در بین خود مردم استان هم ناشناخته هستند

یکی از مهمترین مشکلات این مناطق نمونه گردشگری در سطح استان و کشوری ناشناخته بودن است که متاسفانه حتی مردم خود استان از وجود این مناطق اطلاع کافی ندارد به دلیل اینکه زیرساختهای لازم جهت جضور مردم در این مناطق به خوبی فراهم نشده است. یکی از مهمترین مشکلات این مناطق نمونه گردشگری در سطح استان و کشوری ناشناخته بودن است که متاسفانه حتی مردم خود استان از وجود این مناطق اطلاع کافی ندارند به دلیل اینکه زیرساختهای لازم جهت حضور مردم در این مناطق به خوبی فراهم نشده است.

مشکل بعدی این مناطق نمونه گردشگری این است که اگر این مناطق به عنوان سمبل گردشگری استان هستند متاسفانه کمترین حجم سرمایه گذاری لازم جهت تامین زیرساختهای این مناطق صورت گرفته است.

نبود زیرساختهای لازم از جمله امکانات رفاهی، رستوران، جاده، آب، برق و...همه باعث شده این مناطق نمونه گردشگری فقط به خاطر زیبایی های خود نمونه باشند وگرنه هیچ عامل انسانی باعث نمونه شدن این مناطق نشده است.

لزوم سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت در گردشگری استان ایلام

مشکل بعدی در حوزه این ۱۴ منطقه نمونه گردشگری نبود سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی است که متاسفانه به دلایل مختلف هنوز سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان شکل نگرفته و این مناطق همچنان از نبود امکانات لازم در حوزه گردشگری رنج می برند.

همین عوامل باعث شده استان ایلام با وجود این ۱۴ منطقه نمونه گردشگری و صدها اثر طبیعی دیگر هنوز به خوبی برای گردشگران معرفی نشده است.

سرمایه گذاری در چند طرح گردشگری استان ایلام

عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولویت گردشگری استان به طور قطع معرفی و سرمایه گذاری در حوزه گردشگری استان است و در حال حاضر تلاشهای خوبی جهت این مهم در استان انجام شده است.

وی بیان داشت: بدون شک سرمایه گذاری دغدغه همه مسئولان میراث فرهنگی استان ایلام است که طی سالهای اخیر در استان رشد خوبی داشته و هم اکنون طرحهای خوبی در استان در حال اجرایی شدن است.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به سفر گردشگران داخلی و خارجی به استان ایلام برای بازدید از مناطق نمونه گردشگری، تامین زیرساخت های گردشگری در این مناطق در راستای رفاه گردشگران ضروری است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام تصریح کرد: توسعه گردشگری استان ایلام نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها، امکانات تفریحی و رفاهی دارد که خوشبختانه با ورود سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها به‌زودی شاهد رونق گردشگری در استان ایلام خواهیم بود.

شنبه زاده بیان داشت: معتقد هستیم که اگر زیرساختهای استان تکمیل شود زمینه برای حضور فعال تر بخش خصوصی در استان فراهم می شود.

تحول در چشمه های آبگرم دهلران

این مسئول عنوان کرد: شنبه زاده: چشمه های آبگرم شهرستان از جمله مهمترین مناطق توریستی و نمونه استان ایلام است که هم اکنون یک سرمایه گذار برای اجرای طرحهای مختلف در این منطقه اعلام آمادگی کرده و در آینده نزدیک با ایجاد امکانات مختلف گردشگری این منطقه دچار تحول می شود. چشمه های آبگرم شهرستان از جمله مهمترین مناطق توریستی و نمونه استان ایلام است که هم اکنون یک سرمایه گذار برای اجرای طرحهای مختلف در این منطقه اعلام آمادگی کرده و در آینده نزدیک با ایجاد امکانات مختلف گردشگری این منطقه دچار تحول می شود.

شنبه زاده بیان داشت: چشمه های آبگرم شهرستان دهلران به دلیل خواص درمانی سالانه مورد بازدید هزاران گردشگر از سراسر کشور قرار می گیرد و به طور قطع ایجاد امکانات مختلف گردشگری باعث تحول در بخش گردشگری استان می شود.

اختصاص ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار جهت توسعه زیرساختهای گردشگری استان ایلام

وی از اختصاص ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای زیرساخت‎های مناطق نمونه گردشگری زینگان، کلم و کمپ های دره شهر خبر داد و گفت: با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومانی که از محل اعتبارات ملی و سازمانی به این استان اختصاص یافته می توان بخش عظیمی از زیرساختهای مناطق نمونه گردشگری را ساماندهی کرد.

توجه به قابلیتهای مذهبی استان برای جذب گردشگر

شنبه زاده بیان داشت: در بین مناطق نمونه گردشگری استان ایلام وجود امامزاده ها نیز پر رنگ است و باید در نظر داشت توسعه تورسیم مذهبی یکی از مهمترین اولولیتهای استان است و می تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری استان داشته باشد.

وی ییان داشت: میراث فرهنگی استان ایلام با همکاری اداره اوقاف نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم در مناطق مذهبی نمونه استان اقدام می کند که بدون شک در جذب گردشگر موثر است.

توسعه امکانات گردشگری در استان ایلام

وی بیان داشت: از دیگر نیازهای استان در بخش گردشگری بحث امکانات گردشگری نظیر هتل و رستوران های سنتی است که این مهم نیز در استان طی سال جاری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

این مسئول افزود: در کنار میراث فرهنگی استان دیگر دستگاه های اجرایی باید برای توسعه گردشگری استان نظیر تخصیص اعتبارات لازم توجه ویژه داشته باشند.

وی بیان داشت: میراث فرهنگی استان در حوزه اجرای طرحهای مختلف گردشگری در استان توسط بخش خصوصی حمایتهای جدی خواهد کرد.

شنبه زاده عنوان کرد: توسعه راه های استان باید در راستای اهداف گردشگری استان توسعه پیدا کند و در این بین مناطق گردشگری در روستاها از این حیث بیشتر نیازمند توجه در حوزه راه هستند. توسعه راه های استان باید در راستای اهداف گردشگری استان توسعه پیدا کند و در این بین مناطق گردشگری در روستاها از این حیث بیشتر نیازمند توجه در حوزه راه هستند.

هرچند مسئولان میراث فرهنگی استان ایلام اقدامات متعددی برای توسعه زیرساختهای گردشگری در استان و تحول در بخش گردشگری و همچنین جذب سرمایه گذاری انجام داده اند، ولی گردشگری استان چنان ظرفیت دارد که می تواند باعث تحول و اشتغال در بیشتر استان شود.

معرفی شدن استان در سطح ملی، ایجاد راهنمای گردشگری، حضور استان در نمایشگاه های خارجی و ملی میراث فرهنگی، استفاده از مرز مهران برای جذب گردشگر خارجی، ارائه تسهیلات و معافیتهای ویژه به سرمایه گذاران حوزه گردشگری استان و ...می تواند راهکارهای خوبی برای توسعه گردشگری باشد.