بخشی که شهر ندارد/ لزوم ارتقای روستای چاه مبارک به شهر

به گزارش خبرنگار مهر، روستای چاه مبارک از توابع شهرستان عسلویه، مرکز بخش چاه مبارک با جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر با یدک کشیدن عنوان مرکز بخش، به عنوان بزرگ‌ترین روستای شهرستان عسلویه محسوب می‌شود.

موقعیت استراتژیک و مرکزیت آن در بین روستاهای منطقه و نیز گسترش فعالیت اقتصادی در چند سال اخیر در اثر استقرار شرکت‌ها و صنعت باعث شده که این روستا در زمینه ساخت و سازهای مسکونی و تجاری و استقرار بانک‌ها و امکانات متعدد به طور عجیبی گسترش و توسعه یابد.

ارتقای این روستا به شهر با توجه به مرکزیت بخش و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی مردم این روستا و روستاهای همجوار بر هیچ کس پوشیده نبوده و نخواهد بود.

در سال‌های اخیر نیز توسعه شهرهای کوچک از طریق ارتقای روستاها به شهر به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی و عمده در بهبود کیفیت و برنامه ریزی زندگی نواحی روستایی مورد توجه قرار گرفته و در این مسیر طی چند سال اخیر تعداد زیادی از نقاط روستائی به شهر ارتقاء یافته‌اند.

گر چه هر روز نیاز به شهر شدن این کلان روستا بیشتر می‌شود ولی با تلاش مسئولان و شورا اقداماتی اولیه برای شهر شدن این روستا مثل خدمات عمومی، مدارس، سالن ورزشی و مستقر شدن ادارات دولتی در نقاط مختلف روستا و گسترش یافتن راه‌های ارتباطی انجام شده است.

موقعیت راهبردی چاه مبارک/ لزوم ارتقای روستای چاه مبارک به شهر

نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان عسلویه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چاه مبارک روستایی است با ظرفیت های فراوان؛ مرکز بخش است و بخشداری در آن مستقر است.

مهدی غلامپور با اشاره به اینکه سیر رشد جمعیت و امکانات این روستا شتابان است، افزود: نکته جالب این بخش که در دورترین نقطه از مرکز استان بوشهر است را هیچ شهری ندارد.

وی افزود: روستای چاه مبارک موقعیت راهبردی بسیار خوبی قرار دارد و با سه مرکز شهرستان های لامرد، مهر و پارسیان از استان های هم جوار و با خلیج فارس و همچنین فرودگاه بین المللی عسلویه و منطقه ویژه اقتصادی انرزی پارس جنوبی، فاصله ای کمتر از 40 کیلومتر دارد.

غلامپور ادامه داد: مردم چاه مبارک اهل سنت و شیعه هستند و سالیان مختلف با برادری کنار همدیگر زندگی کردند و این مردم ولایتمدار 9 شهید، 5 آزاده و 100 ایثارگر تقدیم نظام مقدس انقلاب اسلامی کردند.

ساخت بیمارستان 36 تخت‌خوابی در روستای چاه‌مبارک

این عضو شورای اسلامی شهرستان عسلویه با بیان اینکه برای خدمت رسانی بهتر و توجهات بیشتر نیاز به شهرشدن این روستا است، تصریح کرد: اخیرا بیمارستان 36تخت خوابی توسط فرمانده نیروی دریایی در این کلان روستا استان بوشهر کلنگ زنی شده است و با توجه به پتانسیل های فراوان و موقعیت استراتژیک این روستا در منطقه و نیاز به مدیریت بهتر این روستا، باید شهر شدن این روستا در دستور کار قرار گیرد.

غلامپور در پایان اظهار داشت: این روستای مرکز بخش، بیش از 16 روستا را تحت مدیریت دارد که می توانند از امکانات این شهر استفاده کنند و تمام امکانات اولیه و زیر ساختی برای شهر شدن داراست متاسفانه به دلیل دور بودن از مرکز سیاسی استان از ارتقای به شهر عقب مانده است.

تبدیل چهار روستای جنوب استان به شهر

نماینده حوزه انتخابیه دیر، کنگان، عسلویه و جم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از عزم خود برای ارتقای بعضی روستاهای حوزه انتخابیه به شهر خبر داد.

حجت الاسلام موسی احمدی بیان داشت: با پیگیری‌هایی که برای ارتقای جنوب استان بوشهر داشته است، آبدان به بخش و روستای دوراهک به شهر ارتقا یافتند.

احمدی تصریح کرد: ارتقای روستاهای چاه مبارک، بهارستان، بیدخون، تشان و دره‌بان از برنامه‌های پیگیری‌هایم است در این زمینه پیگیری‌هایی هم داشتم ولی ارتقای روستاها به شهر فعلا در دستور کار دولت نیست.

وی افزود: در نطق‌های صحنی علنی مجلس شورای اسلامی و حتی در تذکری که اخیرا در صحن علنی قرائت کردم، خواستار تسریع در ارتقای روستاهای چاه مبارک، بیدخون عسلویه و بهارستان جم به شهر شدم.

حجت‌الاسلام احمدی با بیان اینکه شهرشدن روستای چاه مبارک از خواسته های مردم است تصریح کرد: روستای چاه مبارک مرکز بخش است با توجه به ظرفیت های فراوان این روستا، باید در تقسیمات کشوری ارتقا یابد.

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گزارش: ابراهیم قیصری