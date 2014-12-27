ساخت‌ و ساز در قزوین رونق می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد جمعه شب در همایش جایگاه حرفه‌ای و حقوقی گرایش‌های مختلف مهندسی مرتبط با صنعت ساختمان که در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد با اشاره به گردش مالی قابل توجه در حوزه‌ ساختمان، دانشجویان را نسبت به بازار كار موجود در این حوزه امیدوار كرد و اظهار داشت: با توجه به این كه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از نظر سطح علمی یكی از دانشگاه‌های معتبر كشور به خصوص در حوزه‌ مهندسی عمران و ساختمان بشمار می رود شما می‌توانید با تمركز بر روی دروس خود و استفاده‌ حداكثری از علوم دانشگاهی، وارد بازار كار شوید و درآمد خوبی داشته باشید.

وی بیان کرد: در حوزه‌ نظام مهندسی، هیچ تشكیلات صنفی و سازمانی در كشور وجود ندارد كه همچون سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هم تشكیلات و هم قدرت فنی، مالی و اجتماعی داشته باشد و از پشتوانه‌ قانونی هم برخوردار باشد که این موضوع نقطه‌ قوت است، البته مشكلاتی هم به همراه داشته كه باید از نقاط قوت آن استفاده کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین گفت: متاسفانه در كشور فقط هرگاه مشكل یا بحرانی پیش می‌آید، مسئولان و سیاست‌گذاران در راستای رفع آن برمی‌آیند و در سال ۶۹ هم پس از زلزله‌ مرگبار منجیل و رودبار، به فكر افتادند كه یك نظام مهندسی راه اندازی شود و در سال ۷۴ لایحه‌ قانون نظام مهندسی ساختمان تصویب شد و از آن زمان نظام مهندسی ساختمان‌ها شكل گرفت و قوانین كنونی ما در این حوزه نیز مربوط به آن زمان است به همین دلیل برخی قوانین قدیمی شده و نیازمند بازنگری است.

علی فرخ‌زاد تصریح كرد: استان قزوین ۵۲ دانشگاه دارد كه بیشتر آن‌ها هم رشته‌های فنی را آموزش می‌دهند،‌ به همین دلیل تعداد اعضای نظام مهندسی ساختمان به شكل تصاعدی در حال افزایش است.

وی با اشاره به تقاضای بالای بازار كار برای فارغ‌التحصیلان رشته‌ مهندسی عمران در سال ۹۰ در استان گفت: ركود كنونی بازار مسكن و ساخت‌ و ساز در استان قزوین طولانی نخواهد بود و فارغ‌التحصیلان این رشته نباید نگران باشند، البته ما باید رویكردهایی را در این زمینه تغییر دهیم.

فرخ‌زاد در پایان با اشاره به شروع به كار دفتر نظام مهندسی ساختمان در شهر كربلا تصریح كرد: با توجه به شرایط موجود در كشور عراق و نیازبه ساخت‌ و ساز، این كشور می‌تواند بازار كار خوبی برای مهندسان ایرانی باشد، البته رسیدن به این بازار هم نیاز به برخی مقدمات دارد كه باید فراهم شود.

در ادامه جلسه‌ پرسش و پاسخ با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار شد.