تدوين اوليه " مهربانو " با بازي شقايق فراهاني به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني خبرگزاري "مهر"‏، تدوين اوليه فيلم تلويزيوني "مهربانو" به كارگرداني "حبيب بهمني" و تهيه كنندگي علي اصغر صديقي به سفارش گروه حماسه و دفاع شبكه اول سيما، توسط خود بهمني به پايان رسيد و هم اكنون آخرين مراحل فني را طي مي كند.

اين فيلم تلويزيوني داستان زني ميانسال را به نام "مهربانو" روايت مي كند كه با وجود اين كه چندين سال از جنگ ايران و عراق گذشته است،‏ ولي همچنان در لابه لاي خاطرات ايام جنگ سير مي كند. حضور مردي غريبه به نام احمد مسير زندگي وي را تغيير مي دهد و وي را دچار تحول مي كند.

"مهربانو" - اثر: حبيب الله بهمني

طرح اوليه فيلمنامه اين فيلم توسط "راحله فلاح" ارائه شد. احمد كاوري فيلمنامه را نوشت و طي جلسات مشاوره با عباس اكبري، علي سليمان تاش فيلمنامه را بازنويسي كرد و در پايان حبيب بهمني بازنويسي نهايي را انجام داده است.

در اين فيلم شقايق فراهاني‏، محمود مقامي، باقر صحرانوردي، كاظم افرندنيا و... بازي مي كنند.

حضور در فيلم ها و سريال هاي وصل نيكان به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا، آخرين شناسايي به كارگرداني علي شاه حاتمي، خبرنگار خارجي به كارگرداني محمدحسين لطيفي به عنوان بازيگر و ساخت فيلم هاي راننده سفير، مرواريد سياه، تارهاي نامرئي، زنداني 707 و شب كايت ها سوابق هنري بهمني را شامل مي شود.