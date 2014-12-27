تصاویر خودرویی که به احترام محبوبترین بازی ویدئویی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی سراسر هیجان و سرعت Vision Gran Turismo که به عنوان محبوبترین سرگرمی خودرویی در دنیای بازی های ویدئویی کنسول پلی استیشن3 به شمار می آید حالا خبرسازتر از هر زمان دیگری شده است چون شرکت خودروساز Infiniti خودروی مفهومی Vision GT را با الهام گرفتن از این بازی دیدنی به دنیا معرفی کرده است.

ظاهر خودرو در نگاه اول گویای همه چیز است: ساختار آیرودینامک و انبوهی از انحنا تا مشخص شود ایده پردازی های دنیای بازی های ویدئویی حالا سر از دنیای واقعی درآورده است.

کارشناسان صنعت خودرو در روزهای اخیر این محصول خلاقانه را یکی از بهترین انتخاب های ممکن برای معرفی چشم انداز آتی برند خودروسازی Infiniti عنوان کرده اند.

Infiniti شرکت خودروساز زیرمجموعه نیسان ژاپن است که به طور رسمی فروش محصولات خود را از سال 1989 در آمریکای شمالی آغاز کرده و هم اکنون در بیش از 15 کشور جهان نمایندگی رسمی فروش دارد.

خودروی جدید این شرکت توسط گروهی از طراحان در پکن طراحی شده است. به عقیده بسیاری از آنهایی که طرحهای این گروه خلاق را مشاهده کرده اند "جاه طلبی" و "حس سرعت و قدرت" مهمترین ویژگی این محصول جدید به شمار می آید. آنها در عین حال از دو عبارت "زیبایی" و "خوش وحشی" به طور همزمان درباره این خودرو استفاده می کنند.

این خودرو مجهز به موتور 4/5 لیتری هشت سیلندری است. طراحان توزیع وزن خودرو را 45 به 55 در جلو و عقب در نظر گرفته اند تا مانوردهی با آن و به خصوص دریفتینگ (گردش با سرعت در جا) با بهترین کیفیت ممکن صورت گیرد. در عین حال به کارگیری یک موتور برقی نیز موجب ارتقای گشتاور خودرو در سرعتهای پایین می شود.

شرکت خودروسازی نیسان به عنوان صاحب Infiniti پیش از این از خودرویی مشابه به عنوان چشم انداز سال 2020 نیسان رونمایی کرده بود. اما حالا باید دید رقابت این دو خودرو به سود کدام یک به پایان خواهد رسید.