ایمان گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجموعه مستندی که برای شبکه سوم سیما می سازد، گفت: این مجموعه مستند- بازسازی با عنوان «شهر گمشده» در هفت قسمت برای دهه فجر تولید می شود.

وی ادامه داد: «شهر گمشده» براساس خاطرات عزت شاهی یا عزت الله مطهری است که به نوعی تاریخ شفاهی انقلاب است و چند سال پیش کتاب خاطرات خود را منتشر کرد و حالا این مجموعه نیز با استفاده از این خاطرات تولید و بازسازی می شود.

«شهر گمشده» براساس کتاب «خاطرات عزت شاهی»

این مستندساز با اشاره به کتاب «خاطرات عزت شاهی» توضیح داد: زمانیکه این کتاب منتشر شد مورد توجه بسیاری قرار گرفت و حتی در خارج از کشور هم به فروش رسید. این خاطرات بسیاری از ناگفته های انقلاب را بیان می کند و زمانیکه من آن را خواندم احساس کردم می تواند دستمایه یک مستند قوی باشد، چندین سال این فکر در سرم بود تا اینکه تیر ماه امسال توانستم پیش تولید این کار را شروع کنم.

کارگردان مجموعه مستند «رویای سیاه» اضافه کرد: بعد از نگارش این کتاب عزت الله مطهری به همراه محسن کاظمی که تحقیق و گردآوری کتاب را بر عهده داشته است به دیداری خصوصی با رهبر معظم انقلاب رفتند و ایشان بیان می کنند که این خاطرات همچون یک شهر گمشده است.

گوشه هایی از اتفاقات انقلاب و احزاب سیاسی در یک مجموعه هفت قسمتی

کارگردان مستند «دیدار با تاریکی» در ادامه درباره بازه زمانی این خاطرات بیان کرد: عزت الله مطهری در کتاب خود وقایع سیاسی را از سال 42 تا سال های انقلاب بیان می کند. وقایع زیادی در این برهه از تاریخ رخ داده است و احزاب و گروه های زیادی از جمله مارکسیسم، کمونیسم، حزب ملل اسلامی، سازمان مجاهدین خلق، حزب توده و... در آن دوره تشکیل شده اند که در این 7 قسمت به گوشه هایی از این وقایع هم پرداخته شده است.

گودرزی در پایان درباره مجموعه مستند خود اظهار کرد: ما برای این مجموعه یک فیلمنامه نوشتیم و یک خط داستانی درآوردیم و بر این اساس جلو رفتیم. ما با بسیاری از چهره های گمنام و خواصی که از مبارزان بودند مصاحبه داشتیم و حالا با حجم عظیمی از راش های فیلم مواجه هستیم.

مجموعه مستند «شهر گمشده» به تهیه کنندگی و کارگردانی ایمان گودرزی برای گروه فرهنگ و معارف شبکه سوم سیما تولید می شود و مراحل نهایی ساخت خود را می گذراند.