تأکید حداکثری اسلام بر وقف/ شهرداری از فرهنگ وقف غافل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمين ميثم امرودي معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بيان اینكه ماندگاري تدبيري است كه از سوي اسلام در قالب وقف مطرح شده است افزود: در ساير اديان به اندازه اسلام به مسئله وقف تأكيد نشده است.

وي با اشاره به اينكه در قالب وقف مي‌توانيم خود را ماندگار كنيم افزود: وقف تنها به اين نيست كه ما ملك و سرمايه هنگفتي داشته باشيم و آن را در اختيار محرومان قرار دهيم بلكه هر فردي بنا بر تخصص خود مي‌توانددر امر وقف مشاركت كند.

حجت الاسلام امرودی با اشاره به اینکه بسياري از افراد مي‌توانند دارايي غير منقول خود را وقف كند، افزود: با توجه به تغيير و تحولات امروز جامعه، نيازهاي مردم و در نتیجه زمینه های وقف نيز تغيير يافته است. وی افزود: به طور مثال يك فرد پزشك مي‌تواند بخشي از وقت خود را به عنوان وقف در اختيار محرومان و نيازمندان قرار دهد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه هر فرد در جايگاهي مي‌توانددر امر وقف مشارکت داشته باشد، بيان داشت: اساتيد و معلمان مي‌توانند از تخصص خود در آموزش اقشار و افراد مختلف چه به صورت حضوري و مجازي بهره بگيرند.

حجت الاسلام امرودي با بيان اينكه از طريق وقف ضمن آنكه فرد ماندگار مي‌شود مردم نيز از نتيجه وقف او بهره ‌مند خواهند شد، گفت: در شهرداري نيز ساخت و ساز فضاي فرهنگي تأكيد شده است.

وي با اشاره به اينكه ما در شهرداري تهران نیز از امر وقف غفلت نكرده‌ايم، خاطر نشان كرد:‌در راستاي ترويج فرهنگ وقف از سامانه 137 بهره گرفته‌ايم به اين صورت كه مردم با تماس با اين سامانه مي‌توانند به نيازمندان و افراد فقير هبه كنند.

وي با اشاره به راه‌اندازي سايت ستاد توانمندسازي در شهرداري افزود: افراد متمول و ثروتمندان مي‌توانند در تهيه مايحتاج اعضاي گرم خانه‌ها و مددسراهاي شهر تهران نیز شرکت داشته باشند.

معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري وقف ونذرکتاب براي مساجد و كتابخانه‌ها را از نیز از ديگر موارد وقف برشمرد و افزود: وقف آثار و بركات بسيار در دنيا و آخرت براي واقف به ويژه كساني كه در راستاي مسائل فرهنگي و نشر علم تلاش کرده و آثاری از خود به جاي مي‌گذارند ؛دلرد.

وي با اشاره به اينكه هفته وقف بهانه‌اي است كه به همه يادآوري شود عمر و زمان گذراست و بايد به ياد ايام آخرت بيفتيم بنابراين براي ماندگاری پس از مرگ وقف داشته باشيم.

وي با اشاره به نياز فضاهاي آموزشي در كشور افزود: واقفان بايد وقف را به دقت و بر اساس نیازهای جامعه انجام دهند. واقفان لازم است در امور وقفي خود با كارشناسان سازمان اوقاف و امور خيريه مشورت كند، چرا که سازمان اوقاف و امور خيريه مرجع با صلاحیتی برای راهنمایی درست وقفان است