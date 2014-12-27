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۶ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۱

محمدزاده:

۲۵ مدرسه حاشیه جاده مازندران ایمن سازی می شوند

۲۵ مدرسه حاشیه جاده مازندران ایمن سازی می شوند

ساری - مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران گفت: بر اساس برنامه امسال ۲۵ مدرسه حاشیه جاده های استان ایمن سازی فیزیکی می شوند.

احمد آفرین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ایمن سازی مدارس را از جمله برنامه های سازمان بیان کرد و گفت: ایمن سازی ۲۵ مدرسه در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین یادآور شد: بر اساس اعتبارات مصوب، نرده کشی زیر حداقل پنج دستگاه پل عابر پیاده از دیگر برنامه هست و در سالهای گذشته نیز، اقدامات فيزيكي متعددي از جمله ايمن سازي فيزيكي مقابل مدارس حاشيه راههاي اصلي و فرعي استان و فنس كشي زير پل هاي عابر پياده در مناطق پر تردد از جمله عبور روستاها و مراكز آموزشي انجام شده است.

وی با بیان اینکه، تعداد فوتي عابر پياده در محورهاي برون شهري و روستايي، در هفت  ماهه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۹ درصد كاهش يافته است گفت: تعداد فوتي عابر پياده در هفت  ماهه سال گذشته، ۱۰۹نفر بوده است كه با نرخ كاهشي ۲۹درصد، اين تعداد به ۷۷ نفر در سال جاري رسيده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران ادامه داد: برای ارتقاي فرهنگ عبور و مرور به خصوص براي عابران پياده در محورهاي برون شهري، كليپ ايمني عابران پياده با ارائه نكات ايمني ساخته شده كه از مركز صدا و سيماي مركز مازندران پخش شده است.

کد مطلب 2449668

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