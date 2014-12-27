۲۵ مدرسه حاشیه جاده مازندران ایمن سازی می شوند

احمد آفرین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ایمن سازی مدارس را از جمله برنامه های سازمان بیان کرد و گفت: ایمن سازی ۲۵ مدرسه در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین یادآور شد: بر اساس اعتبارات مصوب، نرده کشی زیر حداقل پنج دستگاه پل عابر پیاده از دیگر برنامه هست و در سالهای گذشته نیز، اقدامات فيزيكي متعددي از جمله ايمن سازي فيزيكي مقابل مدارس حاشيه راههاي اصلي و فرعي استان و فنس كشي زير پل هاي عابر پياده در مناطق پر تردد از جمله عبور روستاها و مراكز آموزشي انجام شده است.

وی با بیان اینکه، تعداد فوتي عابر پياده در محورهاي برون شهري و روستايي، در هفت ماهه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۹ درصد كاهش يافته است گفت: تعداد فوتي عابر پياده در هفت ماهه سال گذشته، ۱۰۹نفر بوده است كه با نرخ كاهشي ۲۹درصد، اين تعداد به ۷۷ نفر در سال جاري رسيده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران ادامه داد: برای ارتقاي فرهنگ عبور و مرور به خصوص براي عابران پياده در محورهاي برون شهري، كليپ ايمني عابران پياده با ارائه نكات ايمني ساخته شده كه از مركز صدا و سيماي مركز مازندران پخش شده است.