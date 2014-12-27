به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی با تأكيد بر اين موضوع مهم که در بحث‌ حمل و نقل عمومي، نبود خطوط بي‌آرتي در کلانشهر کرج یک آسیب جدی است، گفت‌: در عین حال، ناوگان اتوبوسراني كرج مجهز به ۹۰۰ دستگاه اتوبوس فعال است اما با توجه به حجم زياد جابه‌جايي‌ها، اين شهر نيازمند راه‌‌اندازي خطوط بي‌آرتي است.



معاون شهرداری کرج در ادامه تاکید کرد: مطالعات لازم براي راه‌اندازي اولين خط بي‌آرتي كرج از ميدان شهيد سلطاني تا ملارد انجام شده، ضمن اين كه مطالعات اجراي طرح پياده‌راه‌ها و ساخت پاركينگ‌هاي طبقاتي در نقاط پر تردد و پر ترافيك كرج نيز آغاز شده است.



وي با اعلام اين كه در حال حاضر ۱۲ هزار دستگاه تاكسي در ناوگان تاكسيراني كرج در حال فعاليت هستند و ساماندهي ايستگاه‌هاي تاكسي و اتوبوس از برنامه‌هاي سال آينده اين معاونت است، تأكيد كرد: تا كنون ۵ پل عابر پياده در كرج احداث شده و ۸ پل ديگر نيز نصب خواهد شد.



افضلي با اشاره با اين كه امسال ۳ ميليارد تومان اعتبار براي نوسازي ناوگان اتوبوسراني كرج اختصاص يافته و هم‌اكنون نوسازي اتوبوس‌هاي اين ناوگان در حال انجام است، اظهار كرد: علاوه بر اين، افزايش خطوط تاكسيراني و ساماندهي ناوگان تاكسيراني نيز در دستور كار اين معاونت قرار دارد.



وي با بيان اين كه عمليات اجراي احداث مركز كنترل ترافيك كرج از سال گذشته شروع شده، تصريح كرد: اين مركز در حال حاضر آماده است و تا پايان سال جاري با نصب ۲۰ دستگاه دوربين در سطح شهر، كار خود را به صورت آزمايشي شروع مي‌كند.



افضلي با اشاره به‌ اين كه طي سال جاري هزار و ۵۰۰ متر مربع تابلوي هدايت مسير در سطح شهر كرج نصب شده، اظهار كرد: سال آينده در ورودي‌‌هاي شهر، تابلوهاي اطلاع‌رساني موسوم به وي‌ام‌اس نصب مي‌كنيم تا مردم راحت‌تر مسير خود را انتخاب كنند.



وي با بيان اين كه امسال حدود ۵۰۰ فضاي پارك مكانيزه از جمله دو پاركينگ ارتفاعي و پازلي، هر يك با ظرفيت ۹۰ فضاي پارك در گوهر‌دشت و فرديس آماده شده، تصريح كرد: علاوه بر اين، يك پاركينگ در خيابان مظاهري با حدود ۲۰۰ فضاي پارك و پاركينگ ديگري نيز با ظرفيت ۹۰ فضاي پارك در اما‌م‌زاده حسن (ع) به بهره‌برداري خواهد رسيد.



معاون شهردار كرج در پايان با تأكيد بر اين كه احداث ۵۰۰ فضاي پارك، نصب ۸ پل عابر پياده و اصلاح هندسي مكان‌هايي كه با مشكل ترافيكي مواجه هستند، براي سال آينده در دستور كار اين معاونت قرار دارد، خاطرنشان كرد: اتمام طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر كرج و اجراي برنامه‌هاي گسترده‌اي براي آموزش و فرهنگ‌سازي ترافيك، از ديگر برنامه‌هاي سال ۹۴ است.