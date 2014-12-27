فوتبال در استان گلستان جایگاهی ندارد

سید محمد سادات مزنگی در گفتگو با خبرنگار مهر قبل از حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی افزود: بیشترین تماشاگران در فوتبال ساحلی کشور در استان گلستان وجود دارد اما از سوی مسئولین مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی با بیان اینکه در اولین سال حضورش در تیم ساحلی ملوان بندرگز به تیم ملی دعوت شده است، اظهار کرد: به غیر از من در تیم ملوان بندرگز بازیکنان توانمند دیگری هم وجود داشتند که می توانستند به تیم ملی دعوت شوند.

مزنگی که سابقه فوتبال در باشگاه های شموشک گلستان، صبای قم و انتظام تهران را دارد، افزود: اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی با حضور ۱۷ بازیکن و به مدت ۳ روز به میزبانی باشگاه پارس جنوبی در بوشهر برگزار می شود.

بازیکن گلستانی دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی گفت: تمام تلاش خود را خواهم کرد تا بتوانم جایگاه ثابتی برای خودم در تیم ملی فوتبال ساحلی داشته باشم.

با حمایت بیشتر می توانستیم به پلی اف هم برسیم

این بازیکن ۲۲ ساله در خصوص بازی های ملوان بندرگز در رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی افزود: تیم ما در لیگ برتر شرایط خوبی داشت و با حمایت بیشتر می توانست به پلی اف هم برسد.

بازیکن تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز ادامه داد: برای اولین بار بود که فوتبال ساحلی را تجربه می کردم و مربیان تیم آقای تبیانیان و برادران جهانشاهی به من خیلی اعتماد کردند.

وی با بیان اینکه اقای گل مسابقات لیگ برتر ۱۷ گل زده است، افزود: در بازی های تیم به عنوان بازیکن راس در زمین مورد استفاده قرار می گرفتم و توانستم ۷ گل برای تیم ملوان بندرگز به ثمر برسانم.

وی با تاکید بر اینکه تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز تنها تیم لیگ برتری فوتبال است، افزود: یکی از بزرگترین مشکلات موجود نبودن امکانات و اسپانسر مالی قوی برای فوتبال ساحلی استان گلستان است.

مزنگی با بیان اینکه کادر فنی و مسئولین باشگاه با تلاش زیاد تیم را در جایگاه سوم گروه خود نگه داشتند، گفت: تیم ما در دور رفت ۴ برد و یک باخت داشت اما در دور برگشت شرایط به گونه ایی پیش رفت که نتایج برعکس شد.

وی افزود: لیگ برتر فوتبال ساحلی در سال آینده با ۱۲ تیم در یک گروه برگزار می شود و تیم ها براساس قرعه کشی فدراسیون در ۶ بازی میزبان و در باقی بازی ها میهمان هستند.

مزنگی خاطرنشان کرد: امسال بازی ها در دو گروه شمال و جنوب بود و همین باعث شده بود هزینه کمتری برای تیم وجود داشته باشد اما در سال آینده امکان اینکه تیم به جنوب هم برود وجود دارد و این شرایط را برای تیم داری سخت می کند.

همه ورزش های استان در بسکتبال و والیبال خلاصه نشود

بازیکن فوتبال ساحلی تیم ملوان بندر گز افزود: مسئولین باید نگاه ویژه ایی به این تیم داشته باشند و همه ورزش های استان در بسکتبال و والیبال خلاصه نشود.

وی با اشاره به تیم صنایع اتکا گلستان خاطر نشان کرد: به فوتبال در گلستان اهمیت داده نمی شود و همین تیم اتکا هم فقط چند سال اولش مورد توجه بود و بعد از آن هم به دسته دوم سقوط کرد.

مزنگی که نزدیک به یک دهه فوتبال بازی می کند، گفت: یک تیم فوتبال از استان گلستان در لیگ دسته یک کشور و لیگ برتر داشتن برای استان افتخار است و مسئولین باید برای به دست آوردن جایگاه بهتر امکانات بیشتری مهیا کنند.

وی در پایان با تشکر از فاضل جهانشاهی به عنوان مدیر عامل باشگاه فوتبال ملوان بندرگز گفت: خانواده ام نقش زیادی در موفقیت های ورزشی و زندگی ام داشته اند.