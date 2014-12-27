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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۸

حمله موشکی قیمت نفت را گران کرد

حمله موشکی قیمت نفت را گران کرد

قیمت نفت در بازارهای جهانی به دنبال حمله موشکی به پالایشگاه "السدرا" لیبی گران شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی حمله موشکی به پالایشگاه نفت "السدرا" لیبی که به عنوان یکی از کلیدی ترین مراکز نفتی در این کشور تلقی می‌شود، باعث واکنش بازار جهانی نفت به این حادثه شد.

در همین حال، قیمت نفت در منطقه آسیا با افزایش روبرو شد و قیمت نفت "وست تگزاس اینترمیدیت" برای تحویل در ماه فوریه با 28 سنت افزایش به 56.12 دلار معامله شد.

همچنین قیمت نفت دریای برنت به عنوان معیار جهانی با 13 سنت افزایش رقم 60.37 دلار را برای تحویل در ماه فوریه تجربه کرد. 

این در حالی است که به دنبال درگیری بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان در لیبی که  از 13 دسامبر ماه جاری تاکنون صورت گرفته، تاثیر قابل توجهی را بر روی اقتصاد این کشور گذشته و تولید لیبی را از 800 هزار بشکه در روز به 350 هزار بشکه کاهش داده است. 

کد مطلب 2449700

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