مراسم معارفه معاون آموزشی وزارت علوم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع دکتر جعفر میلی منفرد و معارفه مجتبی شریعتی نیاسر معاونان سابق و جدید آموزشی وزارت علوم صبح امروز شنبه 6 دی ماه بدون با حضور دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

این چندمین بار است که وزارت علوم برنامه های خبری مهم را بدون حضور خبرنگارن برگزار می کند و هیچ یک از مسئولان روابط عمومی و رسانه ای این وزارتخانه پاسخگوی خبرنگاران نیستند.

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری روز پنج شنبه چهارم دی ماه مجتبی شریعتی نیاسر را به سمت معاونت آموزشی وزارت علوم منصوب کرد.

دکتر جعفر میلی منفرد پیش از این استعفای خود را در دوره سرپرستی محمد علی نجفی اعلام کرده بود که وی نپذیرفت.

وزارت علوم همچنین طی اطلاعیه ای اعلام کرد که در پی پذیرش استعفای میلی منفرد، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر به سمت معاونت آموزشی وزارت علوم منصوب شد.