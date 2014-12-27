آشنا: چرا هنوز شهید گمنام داریم؟

مجله مهر: معمولا بسیاری از چهره های نام آشنا در شبکه های اجتماعی حضور مستمری در این شبکه ها ندارند و در فاصله های زمانی طولانی مدت در این شبکه ها دست به قلم می شوند. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نیز از همین مساله پیروی می کرد. اما به نظر می رسد موضوع شهدای گمنام برای وی اهمیت ویژه ای دارد.

آشنا در روزهای اخیر نوشته های مکرری در رابطه با شهدای گمنام منتشر کرد و در این نوشته ها به چرایی وجود شهدای گمنام و انتقاد از اختیارات محدود بنیاد شهید پرداخت. آشنا در پستی با عنوان« شهید گمنام امروز چه معنایی دارد؟ا» نوشت:

«دانشجویی پس از جریان دفن شهدای گمنام در میدان امیر چخماق یزد از من پرسید: پیکری که در تفحص یافت می شود یا دارای پلاک شناسایی است یا نه؟ در صورت اول گمنام نیست در صورت دوم یا ما فهرستی از مشخصات شهدای مفقود الاثر داریم یانه؟ اگر داریم با تطبیق دی ان ای میان نزدیکان شهید و پیکر یافت شده می توان هویت شهید را شناسایی کرد. اگر نداریم چرا در طول 25 سال پس از پایان جنگ فراخوان نداده ایم هر خانواده ای که شهید مفقود الاثر دارد بیاید آزمایش دی ان ای بدهد و از طرف دیگر از بقایای هر شهید تفحص شده پیش از دفن آزمایش بگیریم و با تطبیق این دو بانک اطلاعاتی هم خانواده ها را از انتظار در بیاوریم و هم به جای افزایش شهدای گمنام ، شهدا را نام آشنا و نام آور کنیم.

او مثالهایی را یادآور شد که در همین سال گذشته برخی شهدای گمنام که در تهران دفن شده ند از همین طریق مورد شناسایی قرار گرفته اند. پس اگر می توان مدتها پس از دفن نمونه ها را تطبیق داد چرا از ابتدا همین اقدام را انجام ندهیم؟ آیا شما پاسخی برای او دارید؟»

آشنا دقایقی بعد در پست بعدی خود می نویسد: «به امید روزی که هیچ شهیدی را به صورت گمنام دفن نکنیم و همه شهیدانمان را به آغوش خانواده ها باز گردانیم.﻿ شهید گمنام امروز چه معنایی دارد؟ا»

وی همچنین ساعتی بعد دوباره به موضوع شهدای گمنام پرداخت و در سومین نوشته خود در شبکه اجتماعی گوگل پلاس نوشت: «سوال این است که آیا اصولا ما حق داریم قبل از این که تمام تلاشمان را برای رساندن یک شهید به خانواده اش انجام دهیم -تاکید می کنم تمام تلاشمان - پیکر او را به صورت گمنام دفن کنیم؟

در جریان دفن شهدا سه نهاد مسوولیت دارند .نهاد اول کمیته جستجوی مفقودین است که تا چندی پیش بخشی از بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح بود و با اتمام ماموریت سردار باقر زاده در آن بنیاد ، مستقل شد . این ستاد فعلا هم کار تفحص را انجام می دهد ، هم شناسایی شهدا را دنبال می کند و هم مکان های دفن شهدا را معین می کند و هم مراسم را برگزار می کند.

نهاد دوم بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس است که در وضع فعلی ساختن و نگهداری از یادمان های شهدای گمنام را هم بر عهده دارد.

نهاد سوم بنیاد شهید و امور ایثار گران است که اگر چه قانونا هم پاسخگو و هم خادم خانواده های معزز مفقودین است ولی در چرخه امور مربوط به شهدای گمنام کاملا حذف شده است.

می توان با تقسیم کار منطقی تری میان این سه نهاد از گمنام دفن شدن شهیدان جلوگیری کرد.»