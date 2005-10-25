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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۰۶

به مناسبت عيد سعيد فطر

گروه "بال وشان" در قشم كنسرت مي دهد

گروه موسيقي " بال وشان " به سرپرستي " كيوان كيانيان " 16 و 17 آبان ماه در قشم به اجراي برنامه مي پردازد.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر" ، گروه موسيقي " بال وشان " به سرپرستي " كيوان كيانيان " به مناسبت عيد سعيد فطر و به دعوت شوراي شهر " قشم " 16 و 17 آبان ماه در شهرستان قشم به اجراي موسيقي مي  پردازد.

اين گروه در اين اجرا قطعاتي از آلبوم گذشته خود با عنوان " دلبر من " و آلبوم اخير خود را با عنوان " آواز باستان " را با همراهي نوازندگاني چون سيما بلوكي فر(كمانچه)، شهرام آبرومن(آواز)، هيوا(دف، دهل،نغاره )، علي مبرقع(تبلا) و كيوان كيانيان(تبلا و ديوان) اجرا مي كنند.

گفتني است، گروه  " بال وشان "  آذرماه نيز به مدت سه شب (20،21 و 22) در شهرتبريز  كنسرت مي دهند.

 

کد مطلب 244971

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