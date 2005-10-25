گروه "بال وشان" در قشم كنسرت مي دهد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر" ، گروه موسيقي " بال وشان " به سرپرستي " كيوان كيانيان " به مناسبت عيد سعيد فطر و به دعوت شوراي شهر " قشم " 16 و 17 آبان ماه در شهرستان قشم به اجراي موسيقي مي پردازد.

اين گروه در اين اجرا قطعاتي از آلبوم گذشته خود با عنوان " دلبر من " و آلبوم اخير خود را با عنوان " آواز باستان " را با همراهي نوازندگاني چون سيما بلوكي فر(كمانچه)، شهرام آبرومن(آواز)، هيوا(دف، دهل،نغاره )، علي مبرقع(تبلا) و كيوان كيانيان(تبلا و ديوان) اجرا مي كنند.

گفتني است، گروه " بال وشان " آذرماه نيز به مدت سه شب (20،21 و 22) در شهرتبريز كنسرت مي دهند.