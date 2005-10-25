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۳ آبان ۱۳۸۴، ۵:۱۳

در گفت وگو با "مهر" مطرح شد؛

چيستا يثربي: تئاتر ؛ طرح كاد مديريت شده است

چيستا يثربي: تئاتر ؛ طرح كاد مديريت شده است

چيستا يثربي كه مدتي است مشغول تمرين"جن عزير" براي حضور در سيزدهمين جشنواره بين المللي تئاتر آييني ، سنتي بود، گفت: تمام زحمات گروهم هدر رفت، ما هنرمندان تئاتر شرطي شده ايم، چون مدام يا مدير عوض مي شود يا طرح و برنامه هاي تئاتر .

چيستا يثربي در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" افزود : من از 16 سالگي مشغول تئاتر كاركردن  هستم ، اما تا امروز كه 32 سال دارم يك بار امنيت شغلي نداشته ام . زيرا يا مدير عوض شده يا طرحها  و برنامه هاي مديران.
 
اين نمايشنامه نويس و كارگردان خاطر نشان كرد: تئاتر شده طرح كاد مديريت و ما هنرمندان هم براي  اين مديران مبدل به  ابزارهايي جهت اتمام طرحهاي نيمه تمامشان شده ايم.
 
يثربي افزود: زماني گنگ و نامعلوم مانند يك افسانه براي برگزاري  دوباره اين جشنواره به ما وعده داده اند ، من واقعا نمي دانم چگونه به اعضاي گروهم  پس از دو هفته تمرين و چند ماه معطلي بگويم جشنواره فعلا برگزار نمي شود؟ آنها چند پيشنهاد ديگر تئاتري و تلويزيوني را به خاطر بازي در " جن عزيز"  رد كرده اند .

كارگردان " يك شب ديگر هم بمان سيلويا " متذكر شد: اين در حالي است كه من هنوز حتي يك قسط دستمزد اين بازيگران براي  بازي درنمايش " يك شب ديگر هم بمان سيلويا"، از مركزهنرهاي نمايشي نگرفته ام .

به گزارش "مهر" اين نمايشنامه نويس تصريح كرد: ما هنرمندان  به همراه  روزنامه نگاران كه از روز اول منتقد برگزاري سه جشنواره بزرگ تئاتر كشور باهم بوديم و معتقد بوديم كه اين  امكان پذير نيست و گفتيم  مگر ما چقدر انرژي ،امكانات ، سالن و تماشاگر داريم كه  سه جشنواره را باهم برگزار كنيم؟ اما مسوولان همواره تأكيد داشتند كه اين امكان پذير است.

يثربي در باره علت به تعويق افتادن جشنواره تئاتر آييني سنتي و عروسكي  اظهار داشت: مسوولان در اين شرايط كه  به زمان برگزاري جشنواره نزديك شده ايم متوجه شده اند برنامه با هم تداخل پيدا كرده و با كسر بودجه مواجه شده اند.

وي يأس و نااميدي را پيامد چنين اتفاقي دانست و گفت: تا زماني كه مديران تئاتر احترامي براي ما هنرمندان قائل نباشند و ما را مانند موش آزمايشگاهي فقط براي امتحان طرحها و برنامه هايشان بخواهند ، كارگرداني نخواهم كرد و فقط  با نوشتن ادامه مي دهم.

گفتني است، يثربي به همراه چند گروه ديگر سيزدهمين جشنواره بين المللي تئاتر آييني ، سنتي مدتي بود كه در اداره تئاتر تمرينات خود را آغاز كرده بودند.

کد مطلب 244972

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